'역대급 빌런' 나솔31기, 하다하다 조작설까지...옥순 미동 없는 모습에 논란 확산

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[스포츠조선 조민정 기자] 연이은 논란으로 매주 화제를 불러일으키고 있는 '나는 솔로' 31기가 이번에는 AI 조작설까지 휩싸이며 논란의 중심에 섰다.

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13일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 31기에서는 순자가 경수와 영숙 사이에서 극심한 스트레스를 호소하며 결국 구급차를 타고 병원으로 향하는 모습이 전파를 탔다.

하지만 방송 이후 온라인에서는 뜻밖의 장면이 네티즌들의 입에 오르내리기 시작했다. 여자 숙소 장면 속 옥순의 모습을 두고 설왕설래가 오간 것.

문제가 된 장면은 영숙과 순자가 경수와 2:1 데이트를 다녀온 뒤 숙소에서 후일담을 나누는 상황이었다. 당시 같은 방을 쓰는 영숙, 정희, 옥순 중 옥순은 모자를 푹 눌러쓴 채 외투를 뒤집어쓰고 담요 위에 웅크린 상태로 거의 움직이지 않았다.

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특히 영숙과 정희가 "난 내가 없는 줄 알았어", "차이가 확 나면 모르겠는데" 등의 대화를 이어가는 동안에도 옥순은 줄곧 같은 자세를 유지했다. 이후 영숙이 "나도 망한 거 같아요"라고 말하는 장면에서도 정희가 감정적으로 반응하는 순간에도 옥순은 미동조차 없는 모습으로 등장했다.

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이를 두고 일부 네티즌들은 "AI 합성 아니냐", "화면이 너무 부자연스럽다", "가만히 누워 있을 옥순이 아니다", "스태프를 눕혀서 사진을 찍고 합성한 느낌", "화질도 이상하고 티 난다", "진짜 조작이면 시청자 기만" 등의 반응을 쏟아내고 있다.

특히 옥순은 그동안 숙소 내 대화에 적극적으로 참여하며 의견을 많이 내는 캐릭터였던 만큼 이번 방송에서 유독 존재감이 사라진 모습에 의문이 커지고 있는 상황이다.

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일부 커뮤니티에서는 문제 장면을 일일이 캡처해 비교하는 게시물까지 올라오고 있다. "계속 같은 자세다", "움직임이 없다", "얼굴도 제대로 안 나온다"는 반응과 함께 AI·CG 편집 의혹까지 번지는 분위기다.

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앞서 31기 옥순은 영숙, 정희와 함께 순자를 견제하는 듯한 '걸스 토크' 장면으로 논란 중심에 섰다. 특히 "우리 마음속 1등은 영숙님이야", "누군가의 다리에 걸려 넘어진 것 같다" 등의 대화가 방송되며 시청자 비판이 거세졌다.

이후 순자는 문 뒤에서 이 대화를 듣고 눈물을 흘렸고 극심한 복통 끝에 구급차로 병원에 이송됐다. 방송 후에는 "역대급 불편 기수", "PTSD 온다" 등의 반응이 이어지며 후폭풍이 커지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com