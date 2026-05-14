류준열, '前여친' 한소희 언급에.."당연히 알아" 쿨한 반응

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 류준열이 과거 연인이었던 한소희를 자연스럽게 언급한 일화가 전해져 화제를 모으고 있다.

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13일 엑스(X·옛 트위터)에는 자신을 일본 영화 배급사 Elas Films 관계자라고 밝힌 한 일본 누리꾼의 목격담이 올라왔다. 해당 누리꾼은 "칸 영화제에서 배우 류준열 씨를 만났다"며 반가운 만남을 전했다.

그는 "바이어로 온 것 같았다. 제가 한국 영화를 배급한 적이 있다고 말씀드렸더니 어떤 영화인지 물어보셨다"며 "한소희 주연 영화라 말하기를 잠시 망설였다. 과거 데이트 보도가 있었기 때문"이라고 당시 상황을 설명했다.

이어 "'폭설(Heavy Snow)'이라고 말했더니 류준열 씨가 '당연히 알죠! 한소희 영화예요!'라고 반응했다"며 "정말 웃겼다"고 덧붙여 눈길을 끌었다. 과거 공개 열애설 상대였던 한소희를 거리낌 없이 언급하며 유쾌하게 대화를 이어간 류준열의 태도에 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

사진=X

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함께 공개된 사진 속에는 해당 누리꾼과 함께 셀카를 찍고 있는 류준열의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다. 류준열은 흰 셔츠에 짙은 녹색 재킷을 매치한 편안한 차림으로 등장했으며, 칸 영화제 출입 배지를 목에 걸고 있어 영화 관계자로 현지를 찾은 것으로 보인다.

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한편, 류준열은 지난 2024년 11월 혜리와 7년간의 공개 열애 끝에 결별했다. 이후 배우 한소희와의 열애설이 불거지면서 환승연애 의혹이 제기됐다. 혜리는 "재밌네"라고 류준열과 한소희를 저격하는 듯한 글을 올렸고, 한소희는 환승연애 의혹을 강력 부인했다. 그러나 류준열과 한소희는 2주 만에 결별했다.

당시 한소희 소속사 9아토 엔터테인먼트 측은 "한소희는 배우 류준열 씨와 결별했다. 둘 다 배우로서의 역할이 더 크다는 것을 알게 됐다. 더 이상 개인사로 감정을 소모하지 말자고 약속했다"며 "그동안 개인적인 감정 때문에 자신과 대중을 힘들게 만들었다. 소통의 방법이 옳지 않았다. 죄송하다. 어떤 질타도 달게 받겠다. 무엇보다 회사가 배우를 잘 케어하지 못한 책임이 크다. 소속사가 둥지의 역할을 제대로 하지 못했다. 반성하고 있다"고 사과했다. 이후 두 사람은 동반출연을 논의했던 '현혹'과도 결별했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com