박은빈, '우영우' 후유증 솔직 고백 "한 장면에 대사 20장, 머리 나빠졌다"

넷플릭스 시리즈 '원더풀스' 제작발표회가 12일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 박은빈이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박은빈이 드라마 '이상한 변호사 우영우' 촬영 당시의 숨은 고충과 후유증을 솔직하게 털어놨다.

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15일 넷플릭스 코리아 공식 유튜브 채널에는 "[홍.건.데] 은빈아 너 진짜 첫 화만에 죽어? | 원더풀스 홍보하러 온 건 맞는데"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'의 주연 배우 박은빈이 출연해 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 박은빈은 과거 드라마 '이상한 변호사 우영우'에서 자폐 스펙트럼을 가진 변호사 역을 맡았던 당시를 떠올리며 "그때 너무 많은 대사를 외우다 보니까 머리가 나빠진 것 같다"며 웃음을 지었다.

이어 그는 "그 뒤로 좋은 점은 '이 정도 대사? 외울 수 있지'라고 생각하게 됐다"면서도 "원래는 NG를 잘 안 내는 편인데 '우영우'를 하면서는 내 기대치를 매번 스스로 낮춰가는 과정이었다. 너무 많으니까 틀려도 '내가 뭐 그렇지'라고 하게 됐다"고 솔직하게 털어놨다.

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또 박은빈은 "정말 한 신에 15~20장에 달하는 대사도 많았다"며 "당시 '연모' 촬영을 끝내고 2주 만에 바로 들어간 작품이라 준비할 시간도 거의 없었다"고 회상했다.

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그는 "미리 외울 수 있으면 좋았겠지만 그럴 시간조차 없었다. 하루살이처럼 내일 것만 외우며 살았다"며 "매일 A4 용지로 6~7장씩 나왔다. 정말 막중한 책임감으로 임했던 작품이었다"고 덧붙이며 작품에 대한 깊은 애정을 전했다.

한편 오늘(15일) 공개되는 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 갖게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처다. 제작 단계부터 '이상한 변호사 우영우'의 박은빈과 유인식 감독이 다시 한번 의기투합한 작품으로 큰 화제를 모았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com