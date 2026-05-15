고은아, SNS에 허세 부렸다 대망신…부끄러움에 절규 "무식하다 소문나"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고은아가 SNS에서 망신을 당했다.

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14일 고은아 가족의 유튜브 채널 '방가네'에서는 '인스타 허세 부리다 딱 걸린 연예인ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ부끄러워..'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

고은아는 휴대폰을 보며 돌연 절규했다. 고은아는 친구에게 "'커밍순(coming soon)'에 m이 몇 개냐"고 물었고 친구는 "2개"라고 답했다. 이에 고은아는 "하나라더라. 'Comning soon'이라고 인스타 게시물을 올렸는데 2개 쓰면 안 된다더라"라고 포효했다. 고은아가 SNS에 'Coming Soon' 문구 스펠링을 잘못 적은 것.

친언니 방효선 씨는 "사람들이 알 거다. 너 틀려도 이상하게 생각 안 할 거다"라고 달랬지만 고은아는 진정되지 않았다. 고은아는 "여기는 m이 두 개로 나온다. 나 SNS에 올렸단 말이야. 나 무식하다고 소문난다"며 미르에게 전화를 걸어 확인에 나섰다. 미르 역시 "m이 2개 들어간다"고 답했다가 확인해본 후 하나라고 알려줬다. 이에 고은아는 소파에 드러누워 부끄러움에 울부짖었다.

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이에 팬들은 "틀려도 전혀 놀랍지 않다", "진짜 연예인들 허세 부리다 걸리는 거 너무 웃기다", "한글 틀린 것도 아니고 다른 나라 언어 틀린 거니 괜찮다" 등의 반응을 보이며 웃었다.

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wjlee@sportschosun.com