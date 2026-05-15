"얼굴 본다더니?" '47세' 하지원, 대학생 4대4 미팅 등장…연하남 플러팅 폭격

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 하지원이 대학 과팅에 등장해 연하남들의 플러팅 세례를 받았다. 특히 "과팅은 늘 환영"이라며 솔직한 연애관과 이상형까지 공개해 눈길을 끌었다.

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14일 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에는 '역대급 비주얼 미팅 등장. 연하남들의 플러팅 폭격 속 지원이의 최종 선택은?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 하지원은 학교 선배들과 함께 4대4 미팅에 참여했다. 그는 "사실 저는 미팅에 참여하지 않으려 했다. 후배가 꼭 나오라고 부탁해서 서포트하러 왔다"라며 등장부터 털털한 매력을 드러냈다.

미팅을 앞두고 선배들과 대화를 나누던 하지원은 요즘 연애 문화에 대해 궁금해하며 "애프터를 받으면 사귀는 거냐. 썸이냐"라고 물었다. 이어 "우리 때는 썸이라는 게 없었다. 사귀거나 말거나였다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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또 미팅 상대가 세종대 영화예술학과 학생들이라는 이야기에 "우리 회사에도 영화예술학과 다니는 배우 준비생이 있는데 진짜 잘생겼다. 또 다른 한 분도 얼굴이 미쳤다"라고 기대감을 드러내기도 했다.

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특히 하지원은 이상형 질문에 "세상을 현명하게 보는 똑똑한 남성"이라고 답했다. 이에 한 선배가 "본인 분야에 열정적으로 몰입하는 사람이 좋다"고 공감하자, 하지원은 "얼굴 본다고 하지 않았냐"라고 재치 있게 받아쳐 현장을 폭소케 했다.

본격적인 과팅 자리에서는 연하남들의 적극적인 플러팅도 이어졌다. 한 남학생은 하지원의 드라마 대표 캐릭터를 언급하며 "길라임 씨는 언제부터 그렇게 예뻤나"라고 말했고, 하지원은 웃음을 터뜨리며 "좋았다. 테토남이 좋아요"라고 호감을 드러냈다.

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또한 하지원은 22학번 선배와 과 조교 등 고학번 참가자들이 등장하자 "유인원", "공룡"이라고 장난스럽게 놀리며 분위기를 이끌었다. 특유의 털털한 입담과 친화력으로 현장을 화기애애하게 만들었다.

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미팅을 마친 하지원은 "신선하고 너무 예뻤다"며 청춘들의 에너지에 감탄했다. 이어 "과팅은 늘 환영입니다"라고 말해 마지막까지 유쾌한 분위기를 이어갔다.

한편 하지원은 현재 JTBC 단독 웹 예능 '26학번 지원이요'에 출연하며 재치있는 캠퍼스 생활로 털털한 매력을 뽐내고 있다.

olzllovely@sportschosun.com