미초바, ♥빈지노에 '담배 플러팅' 고백…"못 피우는데 말 걸고 싶었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 빈지노가 아내이자 모델 스테파니 미초바와의 첫 만남 비하인드가 공개된다.

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빈지노와 스테파니 미초바는 15일(오늘) 오후 5시 30분 공개되는 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'(제작 티엠이그룹, 연출 문태주)에 출연해 유쾌한 입담과 현실 부부 케미를 뽐낸다.

이날 윤주모(윤나라 셰프)는 "보기만 해도 행복 바이러스 같은 두 사람"이라며 반갑게 맞이하고, 빈지노는 "여기가 한 잔만 먹어도 정신이 해방된다는 '윤주당'인가요?"라고 너스레를 떨어 분위기를 띄운다.

미초바 스테파니 역시 "한잔 주이소. 너무 배가 고파요"라고 능청스럽게 받아치며 시작부터 웃음을 자아낸다.

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특히 빈지노는 미초바 스테파니를 향해 "직업이 정말 많다. 유튜버이자 엄마, 모델, 배우, 정원사, 우리 집 환경미화원이자 대통령"이라며 애정을 드러낸다.

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이어 그는 "그중에서도 엄마와 우리 집 대통령 역할을 가장 잘 한다"고 강조하는 등 연신 사랑꾼 면모를 드러낸다.

무엇보다 이날 방송에서는 두 사람의 첫 만남 비하인드가 공개돼 설렘을 더한다.

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미초바 스테파니가 "빈지노 버전으로 첫 만남의 순간을 들어보고 싶다"고 하자, 빈지노는 "아는 형이 LA에서 공연을 하는데 친구들을 초대한다고 하더라. 그중 예쁜 친구들도 있다며 사진을 보여줬다"고 말문을 연다.

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이에 미초바 스테파니는 "사진을 보여줬어? 처음 들었다"며 놀라움에 말을 잇지 못한다.

직후, 빈지노는 "사진은 다른 사람이었다"며 "당시 공연장에서 미초바 스테파니를 옆 눈으로 보고 있었는데 '담배가 있냐'고 물어봐서 바로 줬다. 그런데 잘 피지도 못 하더라"고 첫 만남의 순간을 털어놓는다.

알고 보니 담배를 피지도 못하는데 빈지노에 말을 걸고 싶어 물어봤던 것. 미초바 스테파니는 "처음 봤을 때 (빈지노가) 정말 잘생기고 섹시했다"며 플러팅하게 된 사연을 고백해 현장을 핑크빛으로 물들인다.

이외에도 두 사람은 윤주모와 약 5년 전 처음 인연을 맺게 된 사연과 근황 그리고 서로를 향한 아낌없는 조언으로 우정을 과시한다.

특히 윤주모는 "빈지노, 미초바 스테파니 부부는 내 인생의 롤 모델"이라고 고백해 그 이유에 관심이 쏠린다.

한편 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'는 매주 금요일 오후 5시 30분 공개된다. 그간 최강록, 김도윤, 윤남노, 김훈 셰프와 방송인 김나영, 배우 고창석·이정은 부부 등이 출연해 뜨거운 입담과 먹방으로 화제를 모았다.

narusi@sportschosun.com