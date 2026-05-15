배슬기 "아들 말 늦어 망상·걱정"..결국 아기 앞 오열 "온갖 감정 폭발"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 배슬기가 19개월 아들의 언어 발달에 대한 솔직한 고민과 감격의 순간을 전했다.

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배슬기는 15일 "어버이날 상상도 못한 선물을 받았다"며 장문의 글을 게재했다.

그는 "19개월인 우리 아기가 말이 조금 느렸다. 남자 아기들은 말이 느린 편이라고 해서 크게 걱정은 안 하려 했지만 사실 걱정이 많이 됐다"고 털어놨다.

이어 "온갖 알고리즘에 혼자 이것저것 찾아보며 괜한 망상에 빠져 잠든 아기 옆에서 숨죽여 운 적도 있었다"고 고백하며 엄마로서의 불안했던 마음을 솔직하게 드러냈다.

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그러면서 어버이날 밤 있었던 특별한 순간을 전했다. 배슬기는 "늦은 시간까지 안 자는 리우를 보고 있었는데, 갑자기 저를 물끄러미 바라보던 아기가 쪽쪽이를 빼더니 말을 마구마구 하기 시작했다"고 밝혔다.

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그는 "순간 너무 신기하고 놀랍고 귀엽고 사랑스럽고 감동적이었다. 온갖 감정이 폭발해서 결국 아기 앞에서 울어버렸다"며 벅찬 심경을 전했다.

또 "저는 아주 단단하고 강한 엄마가 되는 게 꿈이었는데, 이제 겨우 한 살 먹은 아기 앞에서 완전히 무너져버렸다"면서도 "그래도 정말 너무 행복하다"고 애정을 드러냈다.

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배슬기는 "이날 이후 아기의 옹알이가 폭발하고 점점 수다쟁이가 되어가고 있다"며 "갑작스러운 폭풍 성장에 정신 못 차리고 있는 요즘, 정말 너무 행복하다"고 덧붙였다.

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마지막으로 그는 "세상 모든 아기들과 엄마 아빠들이 행복하길 바란다"며 따뜻한 응원을 전했다.

한편 배슬기는 2020년 유튜버 심리섭과 결혼, 슬하에 아들을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com