홍진경, 딸 라엘의 냉정한 평가에 당황…"모델 가망 없지만 얼굴은 독특해"

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[스포츠조선 김준석 기자] 홍진경이 파리 에이전시 미팅이라는 운명의 시간을 앞두고, 딸 라엘의 거침없는 '팩트 폭격'을 맞는다.

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오는 17일(일) 방송되는 MBC '소라와 진경' 4회에서는 이소라와 홍진경이 마침내 파리 현지 에이전시와의 미팅을 앞두고 긴장감 속에 아침을 맞는 모습이 그려진다. 이에 홍진경은 외출 전, 한국에 있는 딸 라엘에게 전화를 걸어 응원을 구한다.

특히 이날 통화에서는 전날 다툼이 있었던 두 모녀의 극적인 화해 모먼트가 포착되어 눈길을 끈다.

홍진경은 "싸웠는데 전화 받아줘서 고마워"라며 미안한 마음을 전했고, 라엘은 "엄마니까!"라는 듬직한 한마디로 효녀 모먼트를 보였다.

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훈훈함도 잠시, 30년 전 활동했던 소속사를 다시 찾아가는 감회를 전하며 "엄마가 가능성 있을 것 같냐"는 물음에 라엘은 일말의 고민도 없이 "없다"는 답변을 날려 홍진경을 당황케 한다고.

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하지만 곧이어 "말랐고, 머리 짧고, 얼굴이 독특해서 매력 있다"라며 병 주고 약 주는 식의 '츤데레' 응원을 보내 미팅을 앞둔 홍진경을 들었다 놓는 현실 모녀만의 케미를 발산한다.

딸 라엘의 유쾌한 응원으로 긴장을 푼 홍진경은 이내 이소라와 함께 비장한 각오로 에이전시를 향해 발걸음을 옮긴다.

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하지만 낭만적인 파리를 꿈꿨던 것도 잠시, 오디션 현장에서 맞닥뜨린 냉혹한 현실은 두 사람을 또다시 시험대에 올릴 예정이다.

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엄마 홍진경을 향한 라엘의 톡톡 튀는 조력과 본격적으로 시작된 파리 패션 위크 도전기는 오는 17일(일) 밤 9시 10분 MBC '소라와 진경'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com