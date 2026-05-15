채리나, 과거 외도 피해 경험이 남긴 상처…"♥박용근까지 괜히 의심 가더라"

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[스포츠조선 김준석 기자] 채리나가 과거 외도 피해를 경험한 트라우마를 고백한다.

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오는 16일(토) 오전 10시 방송되는 SBS Plus 이호선의 사이다 20회에서는 '일상을 산산조각 낸 실패'를 주제로, 반복되는 실패 속 무너진 마음과 상처를 안고 살아가는 이들의 현실 사연이 공개된다.

이날 채리나는 '이호선의 사이다' 최초 연예인 사연자로 출연해 시험관 시술 실패 때문에 주변에 낙인이 찍힌 것 같았다던 심경을 털어놓는다.

채리나는 7년 전 처음 시험관 시술에 도전한 이후 47세 마지막 도전에 이르기까지 길었던 시간을 고백하며 "기대에 부풀었다 꺼지고의 반복이었다.

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결과를 듣는 시간이 너무 공포스러웠다"라고 울컥한 심경을 전한다. 과연 채리나에게 어떤 상처와 낙인이 남겨졌던 것인지 궁금증을 자아낸다.

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또한 채리나는 평소 이호선의 팬임을 밝히며 "연예인을 만나고 싶다는 생각을 안 하고 살았는데 선생님만큼은 너무 만나고 싶었다"라고 고백한다.

이어 "선생님 영상이 올라오면 꼭 본다. '좋아요'도 누른다"라며 소녀팬 모드로 눈을 반짝이고, "프로그램 이름에 걸맞게 너무 시원하다. 내가 하고 싶은 말을 대신해준다"라고 폭풍 칭찬을 쏟아낸다.

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특히 상담받은 채리나는 "출연료 안 받아야겠다. 받으면 염치없는 것"이라고 말할 만큼 만족감을 드러낸다. 과연 이호선이 채리나를 향해 어떤 현실 밀착형 사이다 처방을 내렸을지 관심을 끈다.

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그런가 하면 이날 채리나는 유부남과의 불륜 사연에 "가정을 깨트릴 수 있다는 걸 알고 그러는 것이니 용서 못 한다"라고 분노하며 "연애할 때 그런 경험이 있어서 아직도 트라우마가 있다"라고 고백한다.

이에 김지민이 "남자친구가 외도했던 거냐"라고 묻자 채리나는 "트라우마가 평생 간다. 잘못 없는 남편에게도 괜히 의심이 간다"라고 말해 모두를 놀라게 한다. 과연 채리나가 털어놓은 과거 상처와 현재의 고민에 어떤 공감과 조언이 이어질지 궁금증을 높인다.

제작진은 "이번 방송에서는 반복된 실패 속 무너진 마음과 관계 속 상처를 솔직하게 전하는 사연들이 공개될 예정"이라며 "채리나의 진솔한 고백과 이호선의 현실적인 사이다 솔루션이 깊은 공감과 위로를 안길 것"이라고 전했다.

한편 SBS Plus 이호선의 사이다는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.

narusi@sportschosun.com