김재중, 건강한 2세 위해 정자 동결…"젊었을 때 유전자 보관" ('편스토랑')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 김재중이 미래의 2세를 위해 과거 정자 동결까지 했다고 고백해 놀라움을 안겼다.

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15일 KBS 측은 "'남자도 잘 준비해야..' 김재중, 동결(?)했다!"라는 제목으로 '신상출시 편스토랑' 예고편을 공개했다.

영상에서 김재중은 "결혼 의지가 강했다. 그래서 옛날에 동결도 시켜본 적 있다"라고 털어놔 모두를 놀라게 했다. 그는 미래에 태어날 2세를 위해 건강한 정자를 보관하고자 직접 정자 동결을 결정했다고 밝혔다.

김재중은 "꿈이 있었다"라면서 "남자도 젊었을 때 유전자 보관을 해야 한다. 일단 건강한 아이를 출산하는 게 가장 좋지 않나"라면서 건강한 아이를 낳기 위한 선택이었음을 밝혔다. 결혼과 가족에 대한 진지한 생각, 그리고 책임감 있는 준비가 엿보이는 대목이었다.

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특히 김재중은 정자 동결 과정을 직접 경험한 생생한 후기도 전하며 스튜디오를 놀라게 했다고. 예상치 못한 솔직 고백과 함께 미래의 아빠를 꿈꾸며 미리 준비해 온 그의 모습이 본 방송에 대한 궁금증을 높이고 있다.

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한편, 이날 방송에서 김재중은 본인 못지않게 훈훈한 비주얼을 자랑하는 미남 배우 친구 3인방 최진혁, 윤시윤, 유선호를 초대한다. 이 과정에서 네 남자의 극과 극 요리 실력부터 4인방의 놀랍도록 솔직한 토크들이 공개된다고 해 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

anjee85@sportschosun.com