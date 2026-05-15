“식은땀 나고 민폐” ‘11살 연상♥’ 랄랄, 딸 안고 비행기 타자마자 ‘멘붕’

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[스포츠조선 조민정 기자] 유튜버 겸 방송인 랄랄이 딸과 함께한 가족 여행 근황을 공개했다.

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랄랄은 15일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 발리 여행 소식을 전했다.

공개된 사진 속 랄랄은 딸 박서빈 양의 손을 잡고 공항에서 비행기에 탑승하는 모습이다. 또 발리 리조트에서 수영복 차림으로 딸과 시간을 보내는가 하면 가족들과 여유로운 한때를 보내며 웃는 모습도 담겼다.

랄랄은 "1년 지나니까 걸어서 비행기 보는 박서뱅. 시간 진짜 빠르다"고 적었다.

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이어 "돈은 없다가도 있고 있다가도 없고 원래도 없었지만 지금 이 시간은 돈 주고도 못 산다"며 가족 여행에 대한 애정을 드러냈다.

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특히 비행기 안에서의 솔직한 심경도 털어놨다. 랄랄은 "비행기 타자마자 졸려서 계속 울더라"며 "애 없을 땐 비행기에서 아기 울음소리 들리면 정신 나가는 줄 알았는데 내가 부모가 되니까 식은땀 나고 민폐 끼치는 것 같아서 미쳐버리겠다"고 고백했다.

그러면서 "엄마한테 '대체 둘을 어떻게 키운 거냐'고 물었더니 웃더라"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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한편 랄랄은 구독자 197만명을 보유한 인기 크리에이터다. 2024년 11살 연상의 비연예인 남편과 결혼 및 혼전임신 소식을 동시에 발표했고 같은 해 7월 딸 박서빈 양을 출산했다. 현재 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 육아 일상도 공개 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com