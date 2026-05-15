아이유, ♥변우석 살리려 불 속으로…'의식 불명' 남편 구할까(대군부인)

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[스포츠조선 김준석 기자] 아이유가 목숨을 걸고 불길 속으로 뛰어든다. 의식을 잃은 남편 변우석을 구하기 위한 '눈물의 사투'가 안방극장을 눈물바다로 만들 예정이다.

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오늘(15일) 방송될 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 11회에서는 성희주(아이유 분)가 이안대군(변우석 분)을 찾아 불 속으로 뛰어든다.

위기를 이겨내고 더욱 단단해진 성희주와 이안대군은 왕위 승계를 위한 준비를 차근차근 시작한다.

반면 국무총리 민정우(노상현 분)와 외척 세력은 격하게 반대 의견을 표출하며 긴장감을 높이는 중이다.

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이런 가운데 지난 10회 엔딩에서는 이안대군이 민정우의 만남 요청에 편전에 들어간 이후 갑작스럽게 궁에 화재가 발생하면서 불길한 긴장감을 더하고 있다.

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공개된 사진 속 성희주는 화마에 갇힌 이안대군을 구하러 직접 편전 안을 뛰어다니고 있다.

솟구치는 불길에도 아랑곳하지 않고 궁궐 안을 샅샅이 뒤지는 성희주의 얼굴에는 이안대군을 살리겠다는 간절함이 묻어난다.

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무엇보다 뿌옇게 차오른 연기 사이로 정신을 잃고 쓰러진 이안대군의 모습이 보는 이들의 마음을 조마조마하게 만든다.

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이안대군의 어머니가 교통사고로 목숨을 잃고, 이안대군의 형인 선왕마저 갑작스런 죽음을 맞는 등 유독 사건 사고가 잦았던 왕실에 다시 비극이 일어나는 것은 아닐지, 이번 사고의 전말에 궁금증이 커진다.

성희주와 이안대군이 사투를 벌이는 동안 보좌진 최현(유수빈 분)과 도혜정(이연 분) 역시 두 사람을 살리고자 힘을 합칠 예정이다.

모두가 대군 부부의 무사 귀환을 애타게 기다리고 있어 성희주가 이안대군과 함께 안전하게 빠져나올 수 있을지 관심이 집중된다.

변우석을 지키려는 아이유의 사랑의 힘이 발동할 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 11회는 오늘(15일) 밤 9시 50분에 방송된다.

narusi@sportschosun.com