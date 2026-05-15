결혼 7개월 만 임신 김승혜♥김해준, 2세 성별 공개…반전에 ‘울컥’

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 김승혜, 김해준 부부가 2세 성별을 공개했다.

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14일 유튜브 채널 '김승혜'에는 '드디어 공개합니다... 승혜, 해준 2세 성별 젠더리빌, 1차 기형아 검사, 니프티 검사'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상 속 김승혜는 "임신 축하 댓글을 하나하나 다 읽고 있다. 너무 감사하다"며 인사를 전했다. 이어 "현재 임신 18주 3일 정도 됐다"며 제법 나온 D라인도 공개했다.

김승혜는 "두 줄 봤을 때도 감격이었는데 아기 심장 소리를 듣는 순간 '내가 진짜 엄마가 되는구나' 싶어서 울컥했다"고 털어놨다.

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퇴근 후 등장한 김해준은 "느낌이 딱 왔다"며 아들을 예상했다. 하지만 젠더리빌 결과 2세 성별은 딸로 밝혀졌고 두 사람은 환한 미소를 감추지 못했다.

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김승혜는 "저도 아들일 줄 알았는데 딸이라고 하니까 이틀 정도 걱정했다"며 "나 같은 딸 나오면 어떡하지, 말썽꾸러기면 어떡하지 싶었다"고 말해 웃음을 안겼다. 이에 김해준은 "개인적으로 딸이면 승혜를 닮았으면 좋겠다"고 말했고, 김승혜는 "첫째 딸은 무조건 아빠 닮는다"고 받아쳐 폭소를 자아냈다. 마지막으로 두 사람은 서로를 끌어안으며 "열심히 키워보자"고 다짐했다.

한편 김승혜와 김해준은 지난해 10월 결혼했다. 최근 임신 소식을 직접 전해 많은 축하를 받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com