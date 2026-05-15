김지민, 난임센터 찾았다가 울컥…"애 못 낳는 사람들 많아" ('이호선의 사이다')

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 김지민이 현재 시험관 시술 중인 가운데 "난임센터에 가면 서 있어야 할 정도로 사람이 너무 많다"라고 밝혔다.

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오는 16일(토) 오전 10시 방송되는 SBS Plus 이호선의 사이다 20회에서는 '일상을 산산조각 낸 실패'를 주제로, 반복되는 실패 속 무너진 마음과 상처를 안고 살아가는 이들의 현실 사연이 공개된다.

이날 김지민은 한 사연자의 이야기를 전하다, 현재 시험관 시술 중인 자신의 근황과 심경을 솔직하게 고백해 공감을 안긴다.

김지민은 "시험관 시술 여러 번 한 사람들 지쳐있더라"라며 "제가 지금 시험관 병원에 다니고 있는데 난임센터다. 서 있어야 할 정도로 사람이 너무 많다. 우리나라에 그렇게 애를 못 낳는 사람들이 많은데 이런 사연을 들으니까 너무 화가 난다"라고 울컥한 반응을 보인다. 이어 "이번 사연은 정말 닭살이 돋았다"라며 연신 얼굴에 손부채질까지 하는 모습으로 안타까운 현실에 대한 복잡한 심경을 드러낸다.

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김지민은 개그맨 지망생 시절 직접 겪었던 사기 피해 경험도 털어놓는다. 김지민은 "개그맨 되기 전에 명동에 놀러 갔는데, 당시 유행했던 길거리 캐스팅 명함을 받았다"라고 당시를 떠올린다. 이어 "엄마한테 졸라서 당시 200만 원 넘는 돈을 연습 비용 명목으로 회사에 줬다"라고 말해 모두를 놀라게 한다. 하지만 김지민은 "3개월 동안 진짜 연습만 하고 나왔다"라며 "어느 날 회사가 없어졌더라"라고 충격적인 결말을 전해 안타까움을 안긴다.

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그런가 하면 이날 이호선은 한 사연의 사연을 다 읽고 난 후 "살짝 눈물이 났다"라며 울컥한 모습을 보인다. 이어 김지민과 채리나 역시 말을 잇지 못한 채 눈시울을 붉힌 가운데 과연 어떤 사연이 세 사람의 마음을 착잡하게 만들었을지 궁금증을 자아낸다.

제작진은 "이번 방송에서는 반복되는 실패 속에서 무너진 마음과 현실의 벽 앞에 좌절한 사람들의 다양한 사연이 공개될 예정"이라며 "출연진들의 진솔한 고백과 이호선의 현실적인 사이다 솔루션이 깊은 공감과 위로를 안길 것"이라고 전했다.

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한편 SBS Plus 이호선의 사이다는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.

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anjee85@sportschosun.com