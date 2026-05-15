故최진실 딸 최준희, 결혼식 'D-1' 40.7kg 완성…역대급 '뼈말라' 신부

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[스포츠조선 정안지 기자] 故 최진실의 딸 최준희가 결혼식을 하루 앞두고 꾸준한 관리 끝에 완성한 40.7kg의 몸무게를 공개하며 놀라운 슬림 몸매를 드러냈다.

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최준희는 15일 자신의 SNS를 통해 "D-1이라 눈치껏 너무 잘 도와준다. 눈물 나서 고마울 지경"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진 속 최준희는 아침부터 체중계에 올라 마지막 컨디션을 점검하는 모습이다. 키가 170cm인 최준희의 몸무게는 40.7kg이었다. 최근 41kg을 유지하던 최준희는 결혼을 앞두고 꾸준히 관리해 왔고, 그 결과 40.7kg이 되자 기쁨을 드러냈다. 최준희는 "내일은 가볍게 부기 정도만 빼고 가겠다"라고 덧붙이며 중요한 날을 앞둔 설렘과 긴장감을 드러냈다.

앞서 지난 11일 최준희는 할머니가 오랫동안 간직해온 자신의 돌잔치 영상을 복구해 공개해 많은 이들의 마음을 울렸다.

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해당 영상에는 어린 최준희를 품에 안고 환하게 웃는 엄마 최진실의 모습이 담겨 먹먹함을 자아냈다.

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최준희는 "영상 속 엄마가 '오늘 와주신 분들, 나중에 우리 수민이(최준희 개명 전 이름)시집갈 때 꼭 다시 초대할 거니까 오래오래 건강하세요'라고 웃으며 말씀하신다"며 "정말 그 자리에 계셨던 분들이 이제 제 결혼식을 기다리고 있다는 게 너무 신기하고 뭉클했다"고 전했다. 이어 "그 모든 자리에 엄마 아빠만 없다는 사실이 가장 슬프다"고 털어놓아 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

한편, 최준희는 오는 16일 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올린다. 두 사람은 약 5년간 교제하며 깊은 신뢰를 쌓아온 것으로 알려졌다.

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anjee85@sportschosun.com