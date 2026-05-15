'32kg 감량' 풍자, 실물 증언까지 나왔다…서동주 "실제 보면 굉장히 작아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 변호사 겸 방송인 서동주가 유튜버 풍자의 반전 실물 체격을 공개해 화제다.

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지난 14일 서동주의 유튜브 채널에는 '이삿짐센터 불러서 만든 서동주의 첫 단독 전시회'라는 제목의 영상이 게재되었다.

영상 속 서동주는 자신의 첫 단독 전시회를 응원하기 위해 방문한 풍자를 소개하며 돈독한 친분을 과시했다.

풍자는 이날 "내가 그림을 좋아한다고 하면 사람들이 다 '화투'를 좋아하는 줄 안다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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평소 풍자가 미술에 깊은 조예가 있음을 알린 서동주는 대화 도중 풍자의 실제 체격에 대해 언급해 시청자들의 눈길을 끌었다.

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서동주는 최근 다이어트로 큰 변화를 맞이한 풍자를 보며 "사람들이 오해하는데, 풍자는 실제로 보면 굉장히 작다"라고 증언했다.

화면을 통해 비치는 모습보다 훨씬 슬림하고 아담해진 풍자의 '진짜 실물'을 치켜세운 것.

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앞서 풍자는 여러 방송과 개인 채널을 통해 다이어트 과정을 가감 없이 공개해 왔으며, 최근까지 총 32kg을 감량했다는 사실을 밝혀 대중의 뜨거운 관심을 받은 바 있다.

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서동주의 이번 실물 언급으로 풍자의 놀라운 다이어트 결과가 다시 한번 입증된 셈이다.

누리꾼들은 "32kg이나 뺐으니 당연히 작아졌겠다", "서동주가 저렇게 말할 정도면 정말 슬림한가 보다", "두 사람의 의외의 친분이 보기 좋다" 등의 반응을 전했다.

narusi@sportschosun.com