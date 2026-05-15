화사, 맨몸 상태로 가습기 들다 '화상 사고'..."몸에 쏟았으면 큰일 날 뻔"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 마마무의 화사가 자택에서 발생한 위험천만한 화상 사고와 아찔했던 당시 상황을 고백했다.

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지난 14일, 다비치 강민경의 유튜브 채널 '걍밍경'에 게스트로 출연한 화사는 최근 입었던 발바닥 부상의 전말을 공개했다.

강민경이 현재 상태를 묻자 화사는 "이제는 다 나았다. 너무 다행이다"라며 밝은 모습으로 근황을 전했다.

사고의 원인은 자택에서 사용하던 '가열식 가습기'였다. 화사는 "가습기 물이 100도가 넘지 않나. 그때 제가 맨몸 상태였다"고 고백해 모두를 깜짝 놀라게 했다.

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펄펄 끓는 물이 든 가습기를 옮기던 중 바닥에 물을 쏟았고, 이를 피하려다 뜨거운 물을 그대로 밟게 된 것.

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화사는 "불행 중 다행인 게 몸에 다 쏟은 게 아니라 바닥에 쏟은 물을 제가 밟은 것이다. 몸에 쏟았으면 정말 큰일 날 뻔했다"며 자칫 전신 화상으로 이어질 뻔했던 절체절명의 순간을 회상했다.

이 사고로 '발바닥 2도 화상' 진단을 받은 화사는 제대로 걷기조차 힘든 상황에서도 예정된 공연 일정을 소화하는 저력을 보였다.

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그는 "공연 당일 발에 붕대를 감고 무대에 올랐다"며 "스스로에게 계속 '작두 타자'고 최면을 걸며 공연을 마쳤다"고 전해 현장의 감탄과 박수를 자아냈다.

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narusi@sportschosun.com