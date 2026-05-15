결혼 3주년 이다해♥세븐, 상하이 와이탄 럭셔리 스위트룸서 초호화 기념일

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이다해와 가수 세븐 부부가 결혼 3주년을 자축했다.

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이다해는 15일 자신의 SNS에 "결혼 3주년 in 와이탄"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 이다해와 세븐은 중국 상하이 와이탄 야경을 배경으로 다정한 시간을 보내고 있는 모습으로 눈길을 끌었다.

동방명주가 한눈에 들어오는 레스토랑에서 세븐과 나란히 앉아 디저트를 즐기는 모습이 담겼다. 이다해는 와이탄이 내려다보이는 테라스 레스토랑에서 와인을 즐기며 여유로운 시간을 보내기도 했다. 화려한 상하이 야경과 동방명주 타워가 어우러져 시선을 끌었다.

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이어 데님 재킷 스타일링으로 커플룩 분위기를 완성했다. 다른 사진에서는 보랏빛 풍선과 하트 장식으로 꾸며진 객실에서 서로를 바라보며 미소 짓는 모습도 포착됐다. 세븐이 이다해를 품에 안고 와이탄 풍경을 함께 바라보며 영화 같은 분위기도 자아냈다.

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한편 이다해와 세븐은 8년 공개 열애 끝에 지난 2023년 결혼했다. 이후 한국과 중국을 오가며 활동 중이다. SNS와 유튜브를 통해 신혼 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com