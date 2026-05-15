'별점 1점 테러' 31기 경수, 결국 안경점 근무 중단.."장기 휴가 떠나"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 31기 경수가 별점 테러 등 사업장에 심각한 피해를 입은 가운데, 결국 근무를 중단한 것으로 알려졌다.

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14일 유튜버 '로쇼' 채널에는 경수가 운영하는 안경점을 방문한 모습이 공개됐다.

로쇼는 경수가 운영하는 안경점을 방문해 경수를 찾았다. 직원은 "사장님 안 계신다. 당분간 안 나오신다"라고 설명했다. "휴가 가셨나"라는 질문에는 "그렇다. 2~3달 정도 안 나오실 것 같다"라는 답이 돌아왔다. 자신을 향한 관심이 과열돼 불가피한 선택을 한 것으로 보인다. 일부 시청자가 안경원을 찾아 무례한 행동을 한 데 이어, 최근 별점 테러까지 당했기 때문.

지난 13일 SBS Plus·ENA '나는 솔로'에서 경수는 자신에게 호감을 보이는 순자가 스트레스로 인해 위경련 통증을 호소하는데도 "이기적이지만 순자 님이 나한테 슈퍼 데이트권을 써줬으면 좋겠다. 난 영숙에게 쓰겠다"라는 취지의 발언을 해 공분을 샀다. 이후 순자는 병원으로 이송됐고, 예고편 속 경수는 순자가 아닌 영숙과 달달한 분위기를 자아내 다시금 비판받았다. 이후 경수가 운영하는 안경원에 일부 시청자가 별점 테러를 해 평균 별점은 1.2점까지 급락하는 사태까지 벌어졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com