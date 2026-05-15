이선민, 유튜브 촬영 중 '신체 주요 부위' 노출 사고…"너무 작아 모니터도 못 해"(십이층)

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[스포츠조선 김준석 기자]개그맨 이선민의 신체 주요 부위 노출 사고 비하인드가 공개돼 웃음을 안겼다.

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지난 14일 유튜브 '십이층'의 웹예능 '영업중'에는 이선민이 게스트로 출연해 곽범, 김지유, pH1, 김원훈과 거침없는 토크를 나눴다.

이날 곽범은 "선민이 나체 이야기를 해야 한다"고 운을 떼며, 과거 온천 촬영 당시 발생했던 이선민의 노출 사고를 언급했다.

곽범의 설명에 따르면 당시 위에서 찍는 캠이 있는 상황에서 이선민이 속옷을 내려놓고 촬영에 임했으나, 현장의 모든 PD와 카메라 스태프들이 이를 모니터링 과정에서 잡아내지 못했다.

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결국 편집 과정에서도 걸러지지 않은 채 이선민의 주요 부위가 유튜브 영상에 그대로 노출되는 사고가 발생했던 것.

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김원훈이 "그걸 왜 캐치를 못 했냐"며 의아해하자, 곽범은 기다렸다는 듯 "안 보여서 그랬다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 곽범은 "너무 작아서 안 보였다. 줌을 당겨서 확인했는데 이게 낭심이냐 화농성 여드름이냐를 두고 싸움까지 일어났다"며 매운맛 농담을 던져 이선민에게 굴욕을 안겼다.

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이에 김지유 역시 "맞다 오빠, 안 보였다"고 동조해 재미를 더했다.

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처음에는 강력하게 부인하던 이선민은 계속되는 동료들의 장난에 결국 자포자기한

듯 "종기냐"라고 맞받아치며 프로다운 예능감을 뽐냈다.

narusi@sportschosun.com