손담비, 반려묘 파양 의혹…럭셔리 집으로 해명 "설마 고양이를 버렸겠냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 손담비가 고양이 파양 의혹에 대해 해명했다.

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15일 손담비의 유튜브 채널에서는 '[최초공개] 손담비가 직접 발품 팔아 완성한 센스 폭발 감성 인테리어'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 복층집으로 이사한 손담비는 "제가 거의 3개월 정도 공사를 마치고 이사 온지도 한 달이 넘은 거 같다. 제가 어떻게 꾸몄는지 보여드릴 생각"이라며 인테리어를 맡은 절친한 디자이너와 함께 집 소개를 하기로 했다.

딸을 위해 친환경으로 집을 꾸몄다는 손담비. 손담비의 집에는 반려묘 두 마리를 위한 아이템들과 공간도 넉넉하게 갖춰져 있었다. 손담비는 인테리어 소품 같은 고양이 물건들을 언급하며 "다들 이거 뭐냐고 물어보는데 고양이 스크래쳐와 집이다. 다들 그냥 인테리어 때문에 한 거라 생각하는데 아니다. 에곤(반려묘)은 여기에만 있는다"고 밝혔다.

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디자이너는 "에곤이가 늘 이렇게 같이 사용해주니까 에곤이한테 너무 고맙다"며 "담비가 정말 서치를 잘한다. 이 캣타워도 '이거 예쁘다' 하면서 보여주면 '이런 건 또 어디서 찾았대?' 싶더라"라고 손담비의 미적 감각을 칭찬했다.

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벽 한 켠에는 로봇청소기와 고양이들을 위한 공간들이 있었다. 손담비는 "생각보다 고양이 짐이 많고 화장실이 크다. 냄새도 막고 디자인적으로 예쁠 수 없나에 대해 언니한테 많이 물어봤다. 짐이 너무 많으니까 고민이 많았다"며 "로봇청소기 도구함이랑 나머지 두 개가 고양이 존이다. 여기가 가려지면서 이 센스. 고양이가 들어갈 수 있는 공간이다"라고 뿌듯해했다.

그러면서 손담비는 "구독자 분들 저 고양이 있다. 자꾸 고양이 어디 갔냐고 물어보시는데 제가 버렸겠냐. 얼마나 사랑하는데"라고 억울함을 토로했다. 한동안 고양이들이 SNS나 유튜브에 나오지 않아 파양 의혹까지 번진 것. 손담비는 "영상에 아기만 나오니까 자꾸 고양이 어딨냐고 물어본다. 언니가 제 고양이를 너무 좋아해서 고양이를 위한 공간을 만들어줬다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com