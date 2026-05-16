육중완밴드 강준우, 득남 소식 숨긴 이유 "690g 초미숙아, 부모님께도 바로 못 알렸다"[공식]

사진=록스타뮤직앤라이브

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[스포츠조선 김소희 기자] 밴드 강준우가 초극소미숙아로 태어난 아들의 소식을 전하며 먹먹한 진심을 전했다.

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16일 소속사 록스타뮤직앤라이브 측은 강준우의 득남 소식을 전했다.

강준우 또한 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 게재하고 아들 강우주의 출산 소식을 직접 알렸다. 그는 "좋은 일이 있어 여러분께 축하받고 싶은 마음에 글을 쓴다"며 조심스럽게 말문을 열었다.

강준우는 "4월 16일 저희 아들 강우주가 세상에 태어났다"며 "우주는 양수과소증과 태반조기박리로 인해 25주, 690g의 아주 작은 초극소미숙아로 태어났다"고 밝혔다.

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이어 "초반에 큰 고비가 있었지만 지금은 신생아중환자실 인큐베이터에서 무럭무럭 자라 몸무게가 1kg을 넘겼다"고 전하며 안도감을 드러냈다.

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하지만 아이의 출산 소식을 세상에 알리기까지는 쉽지 않은 시간이었다고. 강준우는 "사실 저는 지금까지 이 이야기를 쉽게 꺼내지 못했다. 부모님께조차 바로 말씀드리지 못했다"고 털어놨다.

그는 "분명 축하받아야 할 일인데도 이상하게 너무 두렵고 무서웠다"며 "혹시라도 말을 꺼내는 순간 아이가 어디론가 날아가 버릴 것만 같았고, 우리가 무언가를 잘못해서 이런 일이 생긴 건 아닐까 하는 마음도 계속 들었다"고 솔직한 심경을 고백했다.

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이어 "시간이 지날수록 오히려 그런 제 마음이 우주에게 너무 미안해졌다"며 "부모인 저희조차 아이의 탄생을 제대로 말하지 못하고, 온전히 받아들이지 못하고 있는 것 같아서 아기에게 너무 미안하고 가엾게 느껴졌다"고 적었다.

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끝으로 강준우는 "용기를 내보기로 했다. 우리 아들의 존재를 많은 분들께 알리고 싶었다"며 "우주가 많은 사람들에게 축복받는 아이가 되었으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

또 "아직도 많이 두렵고 조심스럽지만 우주가 세상에 태어난 건 분명 기적이라고 생각한다"며 "아이에게 많은 축복과 용기 부탁드린다"고 덧붙였다.

그러면서 "지금도 각자의 자리에서 힘겨운 시간을 보내고 계신 많은 이른둥이 부모님들께도 진심으로 함께 힘내자는 말을 전하고 싶다"고 응원의 메시지를 전했다.

다음은 강준우 글 전문

안녕하세요. 육중완밴드 멤버 강준우입니다.

좋은 일이 있어 여러분께 축하받고 싶은 마음에 글을 씁니다.

4월 16일, 저희 아들 강우주가 세상에 태어났습니다.

우주는 양수과소증과 태반조기박리로 인해

25주, 690g의 아주 작은 초극소미숙아로 태어났습니다.

초반에 큰 고비가 있었지만

지금은 신생아중환자실 인큐베이터에서

무럭무럭 자라 몸무게가 1kg을 넘겼습니다

사실 저는 지금까지 이 이야기를 쉽게 꺼내지 못했습니다.

부모님께조차 바로 말씀드리지 못했습니다.

분명 축하받아야 할 일인데도 이상하게 너무 두렵고 무서웠습니다.

혹시라도 말을 꺼내는 순간 아이가 어디론가 날아가 버릴 것만 같았고,

우리가 무언가를 잘못해서 이런 일이 생긴 건 아닐까

하는 마음도 계속 들었습니다.

그래서 우주의 출산을 세상에 알리는 일 자체가 쉽지 않았습니다.

그런데 시간이 지날수록 오히려 그런 제 마음이 우주에게 너무 미안해졌습니다.

부모인 저희조차 아이의 탄생을 제대로 말하지 못하고,

온전히 받아들이지 못하고 있는 것 같아서

아기에게 너무 미안하고 가엾게 느껴졌습니다.

그래서 용기를 내보기로 했습니다.

우리 아들의 존재를 많은 분들께 알리고 싶었습니다.

우주가 많은 사람들에게 축복받는 아이가 되었으면 좋겠습니다.

아직도 많이 두렵고 조심스럽지만,

우주가 세상에 태어난 건 분명 기적이라고 생각합니다.

아이에게 많은 축복과 용기 부탁드립니다

그리고 지금도 각자의 자리에서 힘겨운 시간을 보내고 계신 많은 이른둥이 부모님들께도

진심으로 함께 힘내자는 말을 전하고 싶습니다.