헤이지니, '둘째 없이 가족여행' 비난 쏟아지자.."4개월째 치료 중" 해명

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 헤이지니가 둘째 아들을 제외한 채 가족여행을 떠났던 이유를 직접 밝혔다.

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16일 헤이지니 유튜브 채널에는 '많이 물어보셨던 이야기, 여행 때마다 둘째가 없었던 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 헤이지니는 둘째 아들의 건강 문제로 가족여행에 함께하지 못했던 이유를 직접 밝혔다.

헤이지니는 둘째 승유가 갑작스럽게 열이 오르자 걱정스러운 모습을 보였다. 헤이지니는 "중이염 때문에 3개월 만에 겨우 잡혔는데 다시 중이염이면 안 된다"며 급히 병원을 찾았고, 이후 "오른쪽은 거의 나았지만 왼쪽은 아직 남아 있다. 새로운 감기에 걸린 것 같다"는 진단 결과를 받았다.

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헤이지니는 "밖에 나가지도 않았는데 어디서 자꾸 걸리냐"고 속상해했고, 남편은 "형제가 있으면 어쩔 수 없다고 하더라"고 위로했다.

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결국 헤이지니는 부산 가족여행 일정에 둘째 승유를 동행시키지 않았고, 여행 중에도 수시로 아이의 상태를 확인하며 걱정을 이어갔다.

이후 헤이지니는 그동안 가족여행마다 둘째가 보이지 않았던 이유에 대해 직접 해명에 나섰다.

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그는 "평소 승유에 대해서도 많이 궁금해해 주셨고, 여행 때마다 '승유는 왜 함께하지 않나요?'라는 질문을 많이 받았다"고 운을 뗐다.

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이어 "승유는 올해 1월 감기 이후 중이염이 생각보다 오래 이어져 현재까지 4개월째 꾸준히 치료와 진료를 받고 있다"며 "컨디션이 조금만 떨어져도 콧물, 코막힘, 중이염 증상이 다시 심해질 수 있어 외출도 상황에 따라 조심스럽게 결정하고 있다"고 설명했다.

또 "저희도 승유, 채유와 네 가족이 함께하는 시간이 가장 좋지만 지금은 승유의 건강과 컨디션이 가장 우선이라 상황에 따라 함께하지 못할 때도 있다"며 "이번 부산 여행도 원래는 2박 3일 일정이었지만 승유 상태를 고려해 1박 2일로 짧게 다녀왔다"고 밝혔다.

끝으로 헤이지니는 "많은 분들이 네 가족이 함께하는 모습을 좋아해주시는 걸 잘 알고 있다"며 "앞으로도 네 가족의 우당탕탕한 일상을 더 많이 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

한편 헤이지니는 2018년 결혼했다. 2023년 첫째 딸 출산에 이어 지난해 둘째 아들을 품에 안았다.

jyn2011@sportschosun.com