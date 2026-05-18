[SC이슈] 장동주 돌연 은퇴 선언, 소속사도 몰랐다…"독단적 결정→신뢰 회복 불가"

장동주. 스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 소속사 매니지먼트더블유가 배우 장동주의 갑작스러운 은퇴 선언에 강경 대응을 시사했다.

Advertisement

매니지먼트더블유는 17일 공식입장을 통해 "갑작스러운 소식으로 심려를 끼쳐드린 점 사과드린다"면서 "최근 언론 및 소셜 미디어로 알려진 장동주의 은퇴 발표는 당사와 어떠한 사전 논의나 협의 없이 본인의 일방적인 판단으로 이루어진 사안"이라고 밝혔다.

이어 "이번 사안은 계약 기간 중인 배우로서의 책임과 신뢰를 저버린 매우 무책임한 행동으로, 이로 인해 발생한 혼란과 피해의 책임은 전적으로 배우 본인에게 있음을 분명히 밝힌다"며 "당사는 배우의 독단적인 결정으로 인해 피해를 입은 관계자 및 파트너사들과의 상황 수습에 최선을 다하고 있으며 본 사안에 대해 엄중한 입장으로 대응하고 있다"고 덧붙였다.

끝으로 "당사는 장동주와의 신뢰 관계가 사실상 회복 불가능한 수준에 이르렀다고 판단하고 있다"며 "향후 전속계약 관계 유지 여부를 포함한 모든 사항을 신중히 검토할 예정"이라고 강조했다.

Advertisement

앞서 장동주는 지난 15일 자신의 개인 계정을 통해 돌연 연예계 은퇴를 선언해 놀라움을 안겼다. 이후 그는 라이브 방송을 통해 "올해 초 휴대전화 해킹과 협박 피해를 입으면서 약 40억 원 규모의 채무가 발생했고 현재도 7~8억 원의 빚이 남아 있다"며 "매일 이어지는 채무 압박 속에서 정상적인 배우 활동이 어렵다고 판단했다"고 전했다.

Advertisement

한편 장동주는 2017년 KBS2 드라마 '학교 2017'로 데뷔했다. 이후 드라마 '복수가 돌아왔다', '미스터 기간제', '너의 밤이 되어줄게' 등에 출연해 열연을 펼쳤다. 올해 1월 방송된 SBS 드라마 '오늘부터 인간입니다만'에서는 현우 역으로 시청자들과 만났다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com