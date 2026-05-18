최태성, 아이유x변우석 '대군부인' 일침.."출연료는 몇억, 역사고증은 몇십만원? 정신 차려라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 한국사 강사 최태성이 MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 역사 왜곡 논란과 관련해 작심 발언을 쏟아냈다.

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최태성은 18일 자신의 SNS를 통해 "이제 정신 좀 차리시옵소서"라며 장문의 글을 게재했다.

그는 "휴. 또 역사 왜곡 논란이다. 이쯤 되면 우리는 붕어인가"라며 "지금 우리는 전 세계 한류 문화를 이끌고 있다. 드라마와 영화는 이제 우리만 보는 게 아니다. 전 세계인들이 보고 있고, 우리의 이미지가 빠르게 전파되고 각인되고 있다"고 강조했다.

이어 "이제는 그 격에 맞는 시스템이 필요하다"며 "우리는 아직 이런 시스템이 없거나, 있어도 수공업 수준"이라고 지적했다. 그는 "역사 용어와 복장, 대사 등 역사 왜곡 논란이 매번 반복되는데도 늘 제자리"라며 안타까움을 드러냈다.

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또 "배우들의 출연료는 몇 억 원씩 아낌없이 지불하면서 역사 고증 비용은 몇십만 원으로 퉁치려 하는지 모르겠다"며 "프로그램 제작을 위해 필요한 고증 시간 역시 너무 쉽게 무시되고 있다"고 꼬집었다.

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특히 최태성은 "이제는 이런 고민을 반복하지 않았으면 한다"며 대본부터 의상, 세트장까지 체계적으로 검토할 수 있는 '역사물 고증 연구소' 설립 필요성을 제안했다.

앞서 지난 16일 종영한 MBC 드라마 '21세기 대군부인'은 11화 속 왕 즉위식 장면으로 역사 고증 오류 논란에 휩싸였다. 극 중 이안대군(변우석 분)의 즉위식에서 신하들이 왕을 향해 '만세' 대신 '천세'를 외친 점이 문제가 됐다. '천세'는 중국 황제보다 한 단계 낮은 제후급 군주에게 사용되는 표현으로 알려져 있다.

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또 왕이 착용한 구류면류관 역시 황제가 사용하는 십이면류관보다 격이 낮다는 점이 지적됐고, 일부 장면에서는 중국식 예법을 연상시키는 연출까지 등장하며 비판이 이어졌다.

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논란이 커지자 제작진은 공식 홈페이지를 통해 "애정을 갖고 드라마를 지켜봐 주신 많은 분께 세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안"이라며 잘못을 인정하고, 재방송 및 VOD·OTT 서비스에서는 관련 장면의 오디오와 자막을 수정하겠다고 전했다.

주연 배우 아이유 역시 지난 16일 자신의 생일 기념 영화관 이벤트에서 조심스럽게 심경을 전했다. 이날은 공교롭게도 '21세기 대군부인' 종영일과 맞물리며 작품 관련 질문과 관심이 쏠린 상황이었다.

아이유는 "최근 들어 생각이 참 많았다. 결국 제가 더 잘했으면 됐을 일이라고 생각한다"며 "실망을 끼쳐드리거나 미흡한 모습을 보여드리는 건 정말 제 잘못"이라고 말했다. 이어 "유애나에게 자랑스러운 사람이 될 수 있도록 더 큰 책임감을 갖고 살아가겠다"고 덧붙였다.

특히 그는 "더 이야기해주시고, 혼내주시고, 다그쳐주셔도 된다"며 팬들의 비판까지 겸허하게 받아들이겠다는 뜻을 전했고, 발언 도중 눈시울을 붉히며 90도로 고개 숙여 사과와 감사의 마음을 전했다.

다음은 최태성 SNS글 전문

★ 휴우.. 또 역사왜곡 논란. 이쯤되면 우리는 붕어인가(붕어야 미안). 지금 우리는 전 세계 한류 문화를 이끌고 있다. 드라마, 영화? 우리만 보는거 아니다. 전 세계인들이 보고 있다. 우리의 이미지가 빠르게 전파, 각인되고 있다.

이제는 그 격에 맞는 시스템이 필요하다.

우리는 아직 이 시스템이 없거나, 수공업 수준이다.

역사 용어. 복장, 대사.. 역사 왜곡 논란이 매번 터지면서도 늘 그 자리다.

역사학계를 존중해 주기 바란다.

배우들의 출연료는 몇 억을 아낌없이 지불하면서 역사 고증 비용은 몇 십만으로 왜 퉁치려 하시는지.. 왜 그리도 아까워하시는지.

프로그램 제작을 위해서 고증에 드는 시간은 왜 그리도 무시하시는지.

역사학계도 역사물 고증 연구소 하나 만들어 주기 바란다.

제작자들이 고민하지 않고, 고증 연구소에 작품 맡기면 대본, 복장, 세트장 모두를 원스탑으로 안전하게 해결해 줄 수 있는 연구소말이다. 휴우.. 투자를 받아야 가능하긴 한데..ㅠㅠ

이제 이런 고민을 그만할 때가 된 것 같아 제안을 한번 해 본다. 좋은 역사 드라마 만드시느라 고생하셨는데 이런 지적을 받으면 맥이 빠지지 않는가..ㅠㅠ