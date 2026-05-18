정혜성, 결혼 후 떠난 윤보미 자리 꿰찬다…'나솔사계' 새 MC 확정 [공식]

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[스포츠조선 이우주 기자] '나솔사계'의 13기 상철과 27기 현숙이 '심야 데이트' 후 '극과 극' 무드에 빠진다.

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21일(목) 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')를 앞두고 제작진은 20기 영식과 25기 영자 외에 안전 자산이 하나도 없는 솔로남녀들이 최종 선택을 하루 앞두고 고민에 빠진 모습을 담은 예고편을 공개했다.

이번 예고편에서 25기 순자는 자신을 택한 15기 영철, 18기 영호와 '2:1 심야 데이트'를 즐긴다. 이때 15기 영철은 "나 궁금한 게 있는데, 그때 보니까 (25기 순자 님이) 귀엽고 아기자기한 면이 있는 것 같더라고~"라며 25기 순자의 매력을 칭찬한다. 25기 순자는 "그걸 또 봤어?"라며 활짝 웃고, 15기 영철은 "나 어필하는 거야~"라며 적극 플러팅한다. 반면 옆에 있던 18기 영호는 점차 표정이 굳어지더니 혼자 와인병만 만지작거린다. 이를 본 MC 윤보미는 "이렇게 말이 없어진다고?"라며 '2:1 데이트'에서 소외된 18기 영호의 모습을 안타까워한다.

18기 영호가 급격히 다운된 이유가 무엇인지 관심이 쏠리는 가운데, 앞서 13기 상철과 '심야 데이트' 후 팔짱까지 끼며 설렘을 폭발시킨 27기 현숙은 공용 거실에서 모두에게 "나 너무 좋아. 지금 자도 여한이 없어"라며 어깨춤을 덩실덩실 춘다. 반면 13기 상철은 입을 다문 채 무표정한 얼굴이라 대비를 이룬다.

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한편, 17기 순자는 27기 영철과 '심야 데이트'에서 사진까지 찍으면서 핑크빛 무드에 빠지지만, 데이트 후 반전 속내를 드러낸다. 그는 "(27기 영철 님이) 20기 영식 님의 생각이 안 날 정도로 잘해줬다. 근데 걸리는 거 하나 있는데, '장거리'다. 진짜 어떡해"라며 난감해 한다.

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최종 선택을 하루 앞둔 '경력직 솔로남녀'들이 어떤 결정을 내릴지 다음 방송에 대한 궁금증이 커지는 가운데, '나솔사계'와 1년 반을 함께했던 MC 윤보미는 이날 시청자들에게 마지막 인사를 전한다. 윤보미에 이어서는 배우 정혜성이 새로운 MC로 합류해 '나솔사계'에 신선한 활력을 불어넣을 예정이다.

'한 번 더 특집'의 최종 선택 현장은 21일(목) 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus와 ENA의 '나솔사계'에서 만날 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com