공승연, SM 캐스팅 '외모짱 1위'였는데..."데뷔 못 한 이유 있어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 공승연이 SM엔터테인먼트 연습생 시절을 떠올렸다.

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18일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 '7년의 연습생 생활 끝내고 방구석에만 누워있던 공승연을 정신 차리게 한 어머니의 팩폭!?'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 유재석은 "가야금 대회에 나갔다가 캐스팅돼서 외모짱 1위로 뽑혀서 7년간 SM 연습생 생활을 했다더라"며 운을 뗐다.

이에 공승연은 "슈퍼주니어, 소녀시대, 에프엑스, 샤이니, 레드벨벳, 엑소와 함께 연습생 생활을 했다"고 밝혔다.

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그는 연습생 생활에 대해 "진짜 끼가 없다 보니까 잘 못했다. 노래도 안 되고 춤도 안 됐다. 데뷔 못한 이유가 있다. '그만둬야 하나'라는 생각까지도 했다"고 털어놨다.

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청소년기 내내 연습생 생활을 하면서 7년이라는 시간을 보냈지만, 끝내 SM에서 데뷔하지 못 한 채 회사를 떠났다는 공승연. 그는 "슬프고 불안하고 정말 막막했다"며 당시를 떠올렸다.

이어 "7년 동안 회사에 몸담고 있었기 때문에 혼자 어떻게 시작해야 될지 몰랐다. 일단 학교에 들어가기는 했지만, 어떻게 연기를 시작해야 될지 막막했다"고 회상했다.

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공승연은 "그때쯤에 엄마가 했던 말이 약간 상처이면서도 그 말 덕분에 일어설 수 있었다"며 "엄마가 '언제까지 집에서 허송세월 보낼래'라고 했다. 그때 집에만 계속 누워있었는데 일어나서 나를 도와주실 분들을 찾아다니고 오디션을 보게 해달라고 했다"고 밝혔다.