'와일드 씽' 박지현 "핑클 이효리 선배 너무 좋아해, 섹시+상큼 눈웃음 참고"

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박지현이 영화 '와일드 씽'에서 아이돌 그룹 멤버를 연기하기 위해 참고한 아티스트를 언급했다.

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박지현은 18일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '와일드 씽' 언론·배급 시사회에서 "이효리 선배의 상큼함과 섹시함이 돋보이는 눈웃음을 참고하려고 했다"고 말했다.

6월 3일 개봉하는 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화로, '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다.

청량미 넘치는 트라이앵글 센터 도미 역을 맡은 박지현은 "저뿐만 아니라 의상, 분장팀 스태프 분들과 감독님께서 캐릭터를 같이 구축해 주셨다. 그 시절 아이돌의 모습을 그리기 위해 모든 아이돌 그룹 분들을 다 참고하려고 했다. 그중에서도 핑클의 이효리 선배가 가장 인상 깊었던 이유는 제가 이효리 선배를 가장 좋아하기도 했고, 아이콘 같은 느낌이 들었다"며 "선배의 상큼함과 섹시함이 돋보이는 눈웃음을 참고하려고 했다"고 전했다.

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이어 '와일드 씽'을 통해 처음으로 코미디 장르에 도전한 그는 "그동안 이런 코미디 장르에 도전해 본 적이 없는데, 저에겐 큰 도전이었다"며 "제가 만약 '와일드 씽'에서 다른 캐릭터를 맡을 수 있다면, 엄태구 선배가 연기하신 상구 같은 래퍼 캐릭터에 도전해 보고 싶다. 랩을 제대로 배워본 적이 없는데, 태구 선배가 영화에서 랩 하시는 모습을 보고 반했다"고 존경심을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com