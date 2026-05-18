'와일드 씽' 엄태구 "노출 화보? 중요 부위는 CG…죄송하다" 웃음

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 엄태구가 영화 '와일드 씽' 속 노출 화보집 촬영 비하인드를 공개했다.

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엄태구는 18일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '와일드 씽' 언론·배급 시사회에서 "화보 속 중요 부위 노출은 CG다. 다 제 몸은 아니다"라고 했다.

6월 3일 개봉하는 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화로, '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다.

엄태구는 극내향인의 열정을 힙합으로 폭발시킨 래퍼 상구로 변신했다. 그는 "저의 외적인 부분은 스태프 분들과 감독님께서 다 만들어주셔서, 대본에 있는 그대로 연기에 충실하려고 했다"고 말했다.

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특히 영화에는 엄태구의 깜짝 노출 화보가 담겨 놀라움을 자아내기도 했다. 이에 대해선 "중요 부위는 CG다. 다 제 몸은 아니다"라며 "실제로 바지를 입고 촬영을 했고, CG로 바지를 내렸다. 죄송하다(웃음)"고 전하며 부끄러움을 감추지 못했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com