"빅뱅 프로젝트 시작" 태양, 데뷔 20주년에도 새로운 '현재진행형 레전드'[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 태양이 9년 만의 정규 컴백을 알렸다.

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18일 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 태양의 정규 4집 '퀸테센스(QUINTESSENCE)' 음감회가 진행됐다. '퀀테센스'는 태양이 EP '다운 투 어스' 이후 3년만, 정규 3집 '화이트 나이트' 이후 9년 만에 발표하는 정규 앨범이다.

태양은 "올해 들어 정말 정신없이 바쁘게 지냈다. '코첼라' 준비와 앨범 마무리로 정신없이 지냈다. '코첼라' 이후 단 하루도 쉬지 못했다. 앨범 발매하기 전에는 여러 감정이 들고 많은 생각이 오가는 것 같다. 어느 때보다 즐거운 마음으로 준비했다. 생일을 맞이해 팬들에게 좋은 선물을 줄 수 있다는 생각에 기분이 좋다"고 밝혔다.

'퀸테센스'는 '본질' 혹은 '정수'라는 뜻을 지닌 제목으로, 태양의 오랜 고민을 담았다. 태양은 이번 앨범을 통해 자신만의 확고한 음악적 색채를 공고히 하는 동시에 음악적 스펙트럼의 확장을 꾀한다. 특히 이번 앨범은 빅뱅 데뷔 20주년을 맞아 태양이 새롭게 시작하는 음악이라는 점에서 남다른 의미를 가진다.

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태양은 "아무래도 올해가 데뷔 20주년이라는 중요한 해이다 보니 새로운 앨범을 만들 때 가장 나다우면서도 새로운 게 무엇인가에 집중했다. 그동안 워낙 많은 걸 했기 때문에 새로운 것에 도전하는 것 자체에 어려움이 있었다. 본질을 찾아가는 과정과 진정한 정수가 무엇인지에 대한 고민과 새로움에 대한 시도가 많이 담겼다"고 소개했다.

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타이틀곡 '리브 패스트 다이 슬로우'는 빠르게 흘러가는 현실 속 자신만의 중심을 지키며 치열하게 살아낸 시간에 대한 선언을 담았다. 고통과 파멸을 밝게 타오르는 이미지로 표현한 역설적인 메시지와 함께 끝을 알 수 없는 길에서도 멈추지 않고 나아가는 강한 의지를 담았다.

태양은 "정말 빠르게 변하는 시대 속에 살아가고 있지만 저는 지금까지 저만의 방향과 속도로 이 자리에 왔다. 앞으로도 저의 방향과 속도에 맞춰 불태우는 시간을 갖고 살아가겠다는 의지를 담은 곡이다. 이제까지 발매했던 곡 중 가장 빠른 곡이 아닐까 싶다"고 말했다.

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이어 "이번 앨범은 모든 곡을 메인 타이틀곡으로 만들자는 마음이라 선정이 어려웠다. 마지막까지도 고민이 많았는데 지금의 태양을 잘 설명할 수 있는 곡이겠다 싶었다. 2년 전 솔로 투어를 다니면서 다음 앨범을 작업할 수 있게 되면 빠르고 신나는 곡을 해보고 싶다고 생각했었다. 이제까지의 스타일과는 다른 춤 스타일로 만들었고 구성도 다양하다. 이번 무대에서 중요한 부분은 에너지다. 함꼐 호흡하는 것에 중점을 뒀다"고 설명했다.

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이밖에 이번 앨범에는 '배드', 소속사 더블랙레이블의 직속 후배인 올데이프로젝트의 타잔과 우찬이 피처링으로 참여한 '우쥬', 태양 특유의 몽환적인 음색이 살아있는 '무비', 청량한 느낌의 '오픈 업', R&B 트랙 '러브 라이크 디스', 빅뱅과 2NE1의 '롤리팝' 샘플링을 활용한 '예스', 뜨거운 열망을 담은 '나우', 사랑하는 사람들에게 전하고 싶은 메시지를 담은 'G.O.A.T', 영원의 메시지를 풀어낸 '포유' 등 총 10곡이 수록됐다.

태양은 "올데이프로젝트가 데뷔하고 활동하는 모습을 보며 빅뱅 데뷔 때 모습이 많이 떠올랐다. 작업을 하며 이 친구들이 랩으로 벌스를 채워주면 예전의 저희가 데뷔 때 가졌던 느낌을 살릴 것 같아서 타잔과 우찬에게 부탁했다. 곡의 완성도를 많이 높여줬다. (컬래버 무대도) 기대해 주셔도 좋다"고 귀띔했다.

함께 작업을 한 폴 블랑코에 대해서는 "저의 음악적 배경이나 레거시를 아는 친구가 아니면 음악적 소통에 제약이 있다고 생각했는데 빅뱅 노래를 많이 듣고 자란 친구였다. '예스'를 듣자마자 내가 너무 잘할 수 있는 음악이라는 생각을 했다. 처음부터 끝까지 자기 앨범 만들 듯 열과 성을 다해줘서 고맙다"고 칭찬했다.

태양은 지난해 7월부터 12월까지 4개월간 서울을 비롯해 총 7개 도시에서 팬미팅 투어를 진행한데 이어 지난달 12일과 19일(현지시각) 빅뱅 멤버들과 함께 미국에서 열리는 최대 음악 축제 코첼라 페스티벌에 헤드라이너로 참여, 레전드의 귀환을 선언했다.

태양은 18일 오후 6시 새 앨범을 공개한다.

그는 "아쉽지 않게 활동하고 싶다. 올해는 다양한 모습으로 찾아뵙겠다. 20주년 프로젝트를 제 솔로 앨범으로 시작해서 빅뱅 멤버들과 다양한 모습들로 찾아뵐 예정"이라고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com