MC몽 "차가원 삼촌, 중년 여배우와 5년 비밀 연애..딸도 '아빠'라 불러" 폭로

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 MC몽이 차가원의 작은 아버지 차준영이 모 여배우와 비밀 연애 중이라 주장했다.

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MC몽은 18일 개인 SNS에서 라이브 방송을 통해 자신을 둘러싼 각종 의혹과 갈등에 대해 밝혔다.

이날 MC몽은 '회삿돈 도박 의혹'에 대해 "이게 무슨 말도 안 되는 소리냐. 자금 출처 계좌를 까면 다 나오는 건데 어떻게 회사 돈으로 도박을 할 수 있나"라며 부인했다.

그러면서 이를 제보한 제보자들의 실체를 폭로했다. MC몽은 차가원의 작은 아버지 차준영에 대해 "도박에 미친 사람"이라고 저격하며 수십억 원대 판돈이 오가는 일명 '바둑이' 도박 모임의 실체를 폭로했다.

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MC몽의 주장에 따르면 이들은 일주일에 두 번씩 술집에 모여 불법 도박을 벌이고, 유흥업소 여성 종업원들에게 1~2천만원씩 팁을 준다고. 해당 도박 모임에는 차준영의 비서 A씨, 가수 김호중 대표 B씨가 포함됐다고 주장했다.

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특히 MC몽은 가수 겸 배우 C씨에 대해 "제가 좋아했던 선배다. 그런데 차가원의 작은 삼촌이 준 돈을 받고 롤스로이드 슈퍼카를 몰고 다닌다"라며 실명을 언급해 눈길을 끌었다.

뿐만 아니라 MC몽은 "차가원의 작은 아버지는 여배우 D씨와 5년간 비밀 연애를 했다. D씨의 딸은 그를 아버지라 부른다"라고 폭로해 놀라움을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com