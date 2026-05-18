함소원, 진화와 재결합 포기했나…재혼 고민 "좋은 인연 생길까?" ('귀묘한이야기2')

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[스포츠조선 이우주 기자] '귀묘한이야기2' 함소원이 재혼에 대한 고민을 털어놨다.

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18일 방송된 SBS PLUS '귀묘한 이야기2'에서는 배우 함소원, SF9 찬희가 출연했다.

함소원은 자신이 생각하는 '대길'에 대해 "42살에 인연을 만나면서 결혼와 아이가 동시에 찾아왔다. 그해가 저는 대길이라 생각한다"고 진화와의 결혼, 딸 출산을 언급했다. SF9 찬희는 "20살에 왔던 거 같다. 좋은 작품에 많이 출연했다"고 밝혔다.

무속인은 "대길은 단순히 운이 좋은 게 아니라 인생의 흐름이 크게 바뀌는 시간이다. 타이밍, 인연, 기운이 한번에 맞아 떨어져서 운명이 바뀌는 시기다. 명리학에서는 대운이 들어왔다고 한다"고 밝혔다.

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함소원은 궁금한 점사에 대해 "지금 제 상황이 전남편과 이혼한지 3년이 됐다. 이 상황에서 궁금한 게 전남편에게 여자가 생길까? 새출발을 할까? 싶다. 방송에서 얘기하긴 그렇지만 이혼하면 그런 생각할 수도 있지 않냐"고 조심스럽게 물었다. 이에 무속인은 "걱정 안 하셔도 될 거 같은 게 여자가 들어오는 운이 아니다. 그 여자랑 오래 못 가고 이어지지 않는다"며 "조상의 인연이 아직 안 끊어졌다. 영원히 안 끊어질 것"이라 밝혔다. 또 다른 무속인도 "두 사람은 같이 있으면 등을 돌리고 멀리서 바라보면 짠하고 불쌍하고 그리워한다"고 밝혔고 함소원은 "그게 힘들다"고 인정했다.

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무속인은 함소원에게 "어렸을 때부터 책임을 너무 지고 살아서 내가 가장이 됐다. 이런 마음을 내려놨으면 어떨까 싶다. 내 위주로 살아가라고 해주고 싶다"고 조언했다.

이에 함소원은 "진화 씨가 그렇다고 하면 알겠다"며 머뭇거리다 "저는 새로운 사랑을 하게 될까요? 혼자 있을 순 없지 않냐. 저에게 좋은 인연이 올까요?"라고 재혼운에 대해 물었다.

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하지만 무속인은 "함소원 씨 같은 경우는 남자 복이 크게 없다. 내 사주 자체에 남자가 있어도 아들 삼아 키워야 한다"며 "소원 씨는 이성운을 바라지만 아직 전남편에 대한 미련도 많고 그 책임감을 내려놓지 못했다"고 밝혔다. 이에 함소원은 "(진화가) 24살에 나 하나 보고 한국에 왔는데 이걸 어떻게 해야 하나 싶다"고 진화를 향한 복잡한 심경을 드러냈다.

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wjlee@sportschosun.com