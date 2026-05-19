박위, 전신마비 12년에도 희망…"♥송지은과 두 발로 유럽가고파"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]유튜버 박위가 전신마비 진단을 받은 지 12년이 된 날, 아내 송지은과 함께 두 발로 유럽 배낭여행을 떠나고 싶다는 간절한 소망을 전했다.

Advertisement

박위는 18일 "오늘은 내가 전신마비 진단을 받은 지 꼭 12년이 되는 날이다"라면서 사고 당시를 떠올렸다.

그는 "그날을 떠올리면 아직도 믿기지 않는다. 한순간에 내 온몸은 움직일 수 없게 됐고, 내 몸에 손을 얹고 기도해 주셨던 어머니의 체온조차 느낄 수 없게 됐다"라면서 "모든 것을 다 잃었다고 생각했다"라고 고백했다.

박위는 "그러나 그날부터 서서히 깨닫게 됐다"라면서 "전신이 마비된 삶 속에도 이미 누리고 있는 것들이 참 많다는 사실을"이라고 전하며 특유의 긍정적인 태도를 드러냈다.

Advertisement

그는 "그렇게 10년의 시간이 흐른 뒤, 평생을 함께하고 싶은 사람을 만나 결혼했다. 결혼 생활은 '축복'이라는 말 외에는 도저히 표현할 방법이 떠오르지 않는다"라며 아내 송지은에 대한 애정을 아낌없이 드러냈다.

Advertisement

그러면서 박위는 "한 가정의 가장으로서, 그리고 사랑하는 아내 지은이의 남편으로서 언젠가는 두 발로 아내의 손을 꼭 잡고 유럽으로 배낭여행을 가고 싶다"라며 소망과 함께 2013년 배낭여행 중 자유롭게 서 있던 자신의 사진을 덧붙였다. 그러면서 박위는 "내가 그 꿈을 이룰 수 있도록 끝까지 기도해 달라"고 전했다.

특히 박위는 "오늘은 언제나 내곁을 지켜주며 함께 걸어와 준 지은이에게 진심으로 고맙다는 말을 전하고 싶다"라면서 자신의 곁을 지켜준 아내 송지은에게 깊은 감사의 마음을 전해 뭉클함을 더했다.

Advertisement

박위는 과거 낙상사고로 전신마비 진단을 받았지만, 재활로 상체를 움직일 수 있게 되는 등 몸이 회복돼 긍정의 아이콘으로 주목받고 있다. 긍정과 도전의 상징으로 불리는 그는 송지은과 함께 '위라클' 유튜브 채널을 운영하며 일상을 공유하고 있다

Advertisement

한편, 박위와 송지은은 2024년 결혼했으며, 이들 부부는 19일 방송되는 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'에 새로운 운명 부부로 합류해 신혼 일상을 공개할 예정이다.

anjee85@sportschosun.com