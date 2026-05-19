하림 "5·18로 오빠 잃은 엄마의 아들"…'폭동-대머리' 비하 악플러에 사이다 분노

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[스포츠조선 이지현 기자] 5·18 광주민주화운동 유족인 가수 하림이 SNS 메시지를 통해 5·18을 '폭동'이라고 비하한 네티즌을 향해 일침을 가했다.

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하림은 최근 자신의 SNS를 통해 한 네티즌으로부터 받은 DM 내용을 공개했다. "5·18은 폭동이에요, 대머리 아저씨!"라는 문장이었다. 하림은 해당 메시지를 보낸 네티즌에 대해 "굳이 나를 팔로우하고 이 메시지를 보낸 뒤 빛의 속도로 언팔하는 수고를 아끼지 않은 청년"이라고 전했다.

이어 "그가 짚어낸 몇 가지 명백한 '사실' 때문에 아주 잠깐 신뢰감을 주긴 했다. 내가 대머리라는 점, 그리고 아저씨라는 점"이라고 재치 있게 응수했다. 그러나 하림은 "(그 청년이) 타격감 있는 팩트로 자신의 정직함을 어필하더니, 기세를 몰아 5·18이 북한 지령을 받은 폭동이라고 힘주어 결론을 내렸다"고 지적했다.

하림은 상대방의 비하 발언에 맞대응하지 않고 조용히 '차단'을 누른 이유도 설명했다.

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"시간을 소모하기엔 요즘 공연 성수기라 시간이 없고, 무엇보다 나는 5월 광주로 인해 오빠를 잃은 엄마의 아들이자 다정한 외삼촌을 잃은 조카이기 때문이다."

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하림은 거대한 트라우마 속에서 살아야 했던 아픈 가족사를 털어놓으며 "'왜 피해자가 입을 다물어야 했는가', '왜 당신들은 이미 법정에서도 퇴출당한 폭동론을 여전히 붙들고 있는가', '그걸 왜 하필 유족의 눈앞에 찾아와 굳이 쏟아내고 가는가' 이것은 명백한 '2차 가해'다"라고 강하게 비판했다.

마지막으로 하림은 "이렇게 우아하게 싸우는 법은 많다. 저들이 휘둘렀던 총칼과 헬기 따위는 전혀 모르는, 이런 방법으로"라며 글을 맺었다. 이에 네티즌들은 하림의 성숙하고 품격 있는 대처에 지지와 응원의 목소리를 보내고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com