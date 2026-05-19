"전 남편에 아직 미련 많아" 함소원, 이혼한 지 3년 됐는데..무속인 말에 '뜨끔'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 함소원이 전 남편 진화에 대한 미련을 드러냈다.

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18일 방송된 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기 2'에는 함소원과 SF9 찬희가 게스트로 출연했다.

이날 함소원은 "전 남편과 이혼한 지 3년 됐다. 이 상황에서 가끔 (전 남편에게) 여자가 생길까? 새로운 인생을 시작할까? 궁금하다"고 말했다.

이를 들은 무속인은 "걱정 안 해도 될 거 같다. 여자가 들어오는 운은 있지만 오래 못 가고 이어지지 않는다"며 "(두 분) 조상의 인연이 아직 안 끊어졌다. 영원히 안 끊어질 거다"고 전했다.

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또 다른 무속인은 "두 사람은 같이 있으면 등 돌리고 멀리 있으면 그립고 짠하고 불쌍한 거다"라고 설명했다. 이에 함소원은 "그게 힘들다"고 털어놨다.

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이어 무속인은 "어렸을 때부터 함소원은 책임을 많이 지고 살았다. 내가 가장이고 대주고 남편이고, 남편은 부인 같은 남편"이라며 "이런 걸 내려놓으면 어떨까 싶다. 본인 중심으로 살라는 이야기해 주고 싶다"고 조언했다.

이후 함소원은 "이런 질문을 하면 욕먹을 수도 있는데 나는 새로운 사랑을 할 수 있겠냐"며 "(계속) 혼자 있을 수는 없지 않냐. 내게도 좋은 인연이 올 것 같냐"고 물었다.

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그러자 무속인들은 "함소원 같은 경우는 남자 복이 크게 없다"고 입을 모았다. 이어 "사주 자체에 남자가 있어도 아들 삼아 키워야 하는 사주다. 이성운을 바라지만 아직 전 남편에 대한 미련도 많고 책임감도 내려놓지 못한다"고 덧붙였다.

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함소원은 "24세에 나 하나 보고 한국에 왔는데 어떻게 해야 하나 싶다"고 말했고, 무속인은 "강한 거 같지만 여리고 정도 많고 안쓰러운 걸 보고 그냥 못 넘어간다. 보듬어줄 사람이 있어야 하는데 그런 사람이 안 오는 게 문제"라고 전했다.

한편 함소원은 18세 연하의 중국인 진화와 2017년 결혼해 딸을 얻었으나, 2022년 이혼했다. 다만 두 사람은 딸의 양육을 위해 이혼 후에도 함께 생활을 이어왔으며, 최근 방송에서는 재결합 가능성을 열어둔 듯한 모습을 보여 관심을 모았다.