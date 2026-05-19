'홍현희 시매부' 천뚱, 살 빠지고 다른 사람 됐다..확 바뀐 비주얼 '충격'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍현희의 시매부로 잘 알려진 '천뚱'(본명 임정수)이 몰라보게 달라진 근황을 공개했다.

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천뚱은 19일 자신의 사회관계망서비스에 "잘랐다. 이제는 다시 사야된다. 맛있는 거 먹기 위해 노력은 계속된다. 건강한 돼지가 되기 위하여"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

천뚱은 눈에 띄게 체중을 감량한 모습으로 시선을 사로잡았다. 과거 홍현희와 함께 먹방 콘텐츠를 선보이던 시절과 비교해 한층 날렵해진 턱선을 드러내며 놀라움을 안겼다.

전신사진에서는 한층 슬림해진 비주얼이 더욱 돋보였다. 특히 이전보다 확연히 달라진 체형 변화가 눈길을 끌었다. 또 천뚱은 체중 감량 후 허리 사이즈에 맞추기 위해 직접 벨트 길이를 줄인 모습도 공개해 시선을 모았다.

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천뚱은 체중 감량 비결 중 하나로 금주를 꼽았다.

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한편 천뚱은 지난 2023년 초 전정 신경염 진단을 받고 약 8개월간 투병 생활을 이어간 끝에 완치 소식을 전한 바 있다.

최근에는 자신의 유튜브 채널을 통해 "건강한 먹방을 기획하고 있다"며 "아이들과 소통하는 영상도 많이 찍고, 건강한 먹거리와 맛있는 음식을 소개해 드리며 다가가는 천뚱이 되겠다"며 앞으로의 계획을 밝혔다.