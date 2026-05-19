김민종, '무전취식' 해명 6개월 만에 또...불법도박 의혹에 '허위사실' 반발

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 배우 김민종이 지난해 불거졌던 '무전취식 논란' 해명 이후 약 6개월 만에 또다시 불법 도박 의혹에 휘말리자 법적 대응까지 예고하며 강경 대응에 나섰다.

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논란은 지난 18일 MC몽의 라이브 방송에서 시작됐다. 이날 MC몽은 방송 도중 김민종의 실명을 직접 언급하며 그가 이른바 '바둑이 도박단' 멤버라고 주장했다.

그는 차준영, 김민종, 그리고 가수 김호중의 전 소속사 대표 등을 언급하며 "불법 도박을 하는 바둑이 도박단"이라고 표현했다.

특히 MC몽은 "명예훼손으로 고소하시라. 그럼 문자 그대로 폭로하겠다"라고 덧붙이며 추가 폭로 가능성까지 시사해 파장이 커졌다.

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이에 김민종 측은 즉각 반박에 나섰다. 김민종의 법률대리인은 19일 공식 입장을 통해 "최근 온라인 커뮤니티, SNS 및 일부 자극적인 보도 매체를 중심으로 가수 겸 배우 김민종 씨에 대한 근거 없는 사생활 루머와 악의적인 의혹이 무분별하게 확산되고 있다"고 밝혔다.

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이어 "이로 인해 대중의 큰 사랑을 받아온 아티스트의 명예가 심각하게 실추되고 있다"며 "당사자가 주장한 내용을 구체적으로 확인한 뒤, 필요한 부분에 대해서는 민형사상 법적 책임을 물을 예정"이라고 강경한 입장을 전했다.

김민종은 지난해 말부터 사생활과 관련한 각종 루머에 연이어 휘말리며 해명에 나서야 했다.

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특히 지난해 11월 방송된 KBS1 '아침마당 '화요초대석에 출연했을 당시에는 '식당 무전취식' 의혹에 대해 직접 입을 열기도 했다.

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당시 김민종은 "식당에서 돈을 내지 않고 나간 적 있다"는 소문에 대해 "제가 안 내고 나간 게 아니라, 내려고 했는데 식당 어머님이 끝까지 안 받으셨다"고 해명했다.

이어 그는 과거 SBS '미운 우리 새끼'에 공개된 자신의 양평 컨테이너 세컨하우스 생활이 실제보다 어렵게 비춰졌다고 설명했다. 김민종은 "방송에서 양평 컨테이너에서 사는 모습이 나갔는데, 그게 실제 제 삶인 것처럼 포장됐다"며 "그 방송을 본 식당 어머님이 저를 실제 힘들게 사는 사람으로 오해하신 것"이라고 밝혔다.

또 "어머님께서 '왜 그렇게 살아… 예전엔 그렇게 핸섬했는데'라고 안쓰럽게 보시더라"며 "돈을 내려 했는데 '그냥 가'라며 끝까지 거절하셨다"고 당시 상황을 전했다.

하지만 무전취식 논란이 해명된 지 얼마 지나지 않아 또다시 불법 도박 의혹에 휘말리면서 김민종을 둘러싼 논란은 당분간 계속될 전망이다.

shyun@sportschosun.com