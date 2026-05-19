'킬잇' 이원형 책임프로듀서 "최미나수 섭외? 미팅한 건 맞지만, 본인의 출연 의지 강했다"

19일 서울 상암동 CJ E&M센터에서 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁' 제작발표회가 열렸다. 제작발표회 참석한 이원형 책임프로듀서. 상암동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.19/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'의 이원형 책임프로듀서가 최미나수 섭외 비화를 전했다.

Advertisement

이원형 책임프로듀서는 19일 서울 마포구 상암동 CJ ENM 탤런트스튜디오에서 열린 tvN 예능 프로그램 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁' 미디어 토크 행사에서 "제작진과 최미나수 씨가 미팅한 건 맞지만, 본인 스스로가 출연하고자 하는 의지가 더 강했다"라고 했다.

'킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')은 패션계에서 가장 '아이코닉'한 인물을 찾기 위한 패션 크리에이터 서바이벌이다. K패션을 이끄는 대표적인 트렌드 아이콘들이 총출동해 기대를 모으고 있다.

이원형 책임프로듀서는 "프로그램의 제목 단어 뜻을 그대로 하면 '죽인다'이지만, '너무 잘한다', '멋지다'라는 뜻으로도 쓰인다. 그만큼 멋있는 사람을 뽑겠다는 각오로 제목을 지었다. 프로그램의 슬로건도 'WHO'S THE NEXT STYLE ICON?'이다. 말 그대로 차세대 스타일 아이콘을 뽑는 프로그램으로 알아주셨으면 좋겠다"며 "또 K뷰티, K드라마, K푸드가 전 세계적으로 유행하고 있는데, 그다음 유행은 K패션이 될 것 같다. 저희 회사가 '도전 슈퍼모델 코리아' 시즌부터 '프로젝트 런웨이', '겟 잇 뷰티' 등 조금은 앞선 콘텐츠들을 많이 선보여왔다. 그 이후 몇 년 동안 뜸하다가, 다시 한번 앞서 나아가보자는 마음으로 기획했다"고 연출 이유를 전했다.

Advertisement

특히 '솔로지옥5' 출연자 최미나수가 '킬잇'의 참가자로 등장해 시청자들의 이목을 사로잡았다. 이에 이원형 책임프로듀서는 "저희가 최미나수 씨를 만난 건 맞지만, 제작진이 엄청 섭외를 했다기 보단, 본인이 출연하고자 하는 의지가 강했다. 저희 프로그램을 통해 패션을 보여주고 싶어하더라"며 "당장 2회에 나오는데 장윤주 씨한테 어떤 평가를 듣는다. 그 이후 심기일전해서 변신을 하고 호평을 얻는다. 그 이후 본인 스스로를 성장 캐릭터라고 하더라. 저희가 봤을 때도 성장하는 모습을 충분히 보여주고 있다"고 전했다.

Advertisement

한편 tvN '킬잇'은 매주 화요일 오후 10시 10분 방송된다. 본 방송 시작 후 티빙을 통해 시청할 수 있다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com