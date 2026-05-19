'킬잇' 장윤주 "'도수코' 이후 시대가 많이 바뀌어, 나도 서바이벌 하는 기분"

19일 서울 상암동 CJ E&M센터에서 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁' 제작발표회가 열렸다. 제작발표회 참석한 장윤주. 상암동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.19/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 모델 장윤주가 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'만의 차별점을 언급했다.

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장윤주는 19일 서울 마포구 상암동 CJ ENM 탤런트스튜디오에서 열린 tvN 예능 프로그램 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁' 미디어 토크 행사에서 "저희 프로그램은 '쇼미더머니'의 느낌도 있고, '스트릿 우먼 파이터'의 느낌도 있다"며 "모든 서바이벌의 총집합과도 같다"라고 했다.

'킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')은 패션계에서 가장 '아이코닉'한 인물을 찾기 위한 패션 크리에이터 서바이벌이다. K패션을 이끄는 대표적인 트렌드 아이콘들이 총출동해 기대를 모으고 있다.

블랙 레이블 리더 장윤주는 "1화에서도 보시면 알 수 있듯이, 저희는 자연스럽고 나를 잘 알고 캐릭터가 확실하고 스타성을 갖고 있는 친구(자나캐스)를 찾는다. 저와 함께 하는 종원 씨, 연준 씨도 취향이 다른 듯 하지만, 어느 부분에선 또 닮아있다"며 "그동안 눈에 안 보였지만, 원석 같은 참가자들을 집중해서 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

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장윤주는 2010년부터 지난 5년간 '도전 수퍼모델 코리아'를 이끌며 안방마님으로서 역할을 톡톡히 해왔다. 이에 그는 "그땐 사진 한 장으로 합격과 탈락을 정하고, 하이앤드 패션에 맞는 모델을 뽑았다. 그 이후 10여 년 동안 많은 것들이 변했다. 본인 자체적으로 브랜드가 되어 콘텐츠를 스스로 만들 수 있는 능력이 있어야 된다. '킬잇'은 세 레이블로 나뉘어 있어서 어쩔 수 없이 저희도 서바이벌을 하고 있다. 어떻게 보면 '쇼미더머니'의 느낌도 있고, '스트릿 우먼 파이터'의 느낌도 받으실 거다. 그동안 CJ에서 많은 서바이벌 프로그램들을 만들지 않았나. 저희 프로그램은 모든 서바이벌의 총집합이다"고 강조했다.

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한편 tvN '킬잇'은 매주 화요일 오후 10시 10분 방송된다. 본 방송 시작 후 티빙을 통해 시청할 수 있다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com