'신지♥' 문원 "남의 집 귀한 딸이라 더 잘할 수밖에"…과거 논란 속 아내 향한 애틋함

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 코요태 멤버 신지와 가수 문원 부부가 결혼 준비 과정과 결혼식 비하인드를 공개한 가운데, 문원이 신지를 향한 진심을 고백했다.

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MBN 새 가족 관찰 리얼리티 '남의 집 귀한 가족'이 오는 6월 2일 오후 9시 50분에 첫 방송되는 가운데, 지난 18일 제작진은 첫 방송을 앞두고 트레일러 영상을 전격 공개했다. 이번 영상은 네 가족의 리얼한 일상을 각각 하나의 독창적인 '장르'로 시각화해, 웃음과 눈물, 설렘을 동시에 잡으며 시청자들의 호기심을 불러일으킨다.

최근 결혼 소식으로 가요계를 뜨겁게 달군 코요태 신지와 문원 부부는 달달한 '로맨스 장르'의 주역으로 나선다. 두 사람은 웨딩드레스 피팅부터 프러포즈 반지 맞추기까지, 설렘 가득하면서도 버라이어티한 결혼 준비 과정을 가감 없이 보여줄 예정이다. 특히 어디서도 본 적 없는 결혼식 당일의 생생한 비하인드 스토리까지 방송 최초로 낱낱이 공개된다고 해 궁금증을 증폭시킨다.

영상에서 문원은 "미안한 게 엄청 많다"며 "저에게도 '남의 집 귀한 딸'이기 때문에 더 잘할 수밖에 없다"고 신지를 향한 진심 어린 마음을 드러냈다. 여기에 신지는 가족을 한 단어로 "힘"이라고 표현했다.

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앞서 지난 2일 신지와 문원은 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2024년 라디오 프로그램에서 DJ와 게스트로 만나 인연을 쌓은 뒤 연인으로 발전했다. 하지만 문원은 이혼 경험이 있으며 전처와의 사이에서 딸을 두고 있으며, 결혼 발표 이후 문원의 언행 및 과거사 논란 등에 휩싸였다. 이에 일부 두 사람의 결혼을 우려하며 '전국민이 반대하는 결혼'이라는 이례적인 상황까지 직면하기도 했다.

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한편 이밖에도 '남의 집 귀한 가족'에는 전민기·정미녀 부부, 고준희 부녀, 박미선·이봉원 부부가 출연해 한 지붕 아래 공존하는 네 가족의 극과 극 일상이 공개된다.

olzllovely@sportschosun.com