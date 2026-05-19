[SC현장] "시대가 달라져"…장윤주→차정원·안아름 '킬잇', 차세대 패션 아이콘 찾는다(종합)

19일 서울 상암동 CJ E&M센터에서 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁' 제작발표회가 열렸다. 제작발표회 참석한 안아름, 장윤주, 차정원. 상암동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.19/

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[스포츠조선 안소윤 기자] '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'이 대한민국 패션계를 뒤흔들 차세대 아이콘을 찾는다.

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tvN 예능 프로그램 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁' 미디어 토크 행사가 19일 서울 마포구 상암동 CJ ENM 탤런트스튜디오에서 진행됐다. 현장에는 장윤주, 차정원, 안아름과 이원형 책임프로듀서가 참석했다.

'킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')은 패션계에서 가장 '아이코닉'한 인물을 찾기 위한 패션 크리에이터 서바이벌이다. K패션을 이끄는 대표적인 트렌드 아이콘들이 총출동해 기대를 모으고 있다.

19일 서울 상암동 CJ E&M센터에서 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁' 제작발표회가 열렸다. 제작발표회 참석한 이원형 책임프로듀서. 상암동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.19/

이원형 책임프로듀서는 "프로그램의 제목 단어 뜻을 그대로 하면 '죽인다'이지만, '너무 잘한다', '멋지다'라는 뜻으로도 쓰인다. 그만큼 멋있는 사람을 뽑겠다는 각오로 제목을 지었다. 프로그램의 슬로건도 'WHO'S THE NEXT STYLE ICON?'이다. 말 그대로 차세대 스타일 아이콘을 뽑는 프로그램으로 알아주셨으면 좋겠다"며 "또 K뷰티, K드라마, K푸드가 전 세계적으로 유행하고 있는데, 그다음 유행은 K패션이 될 것 같다. 저희 회사가 '도전 슈퍼모델 코리아' 시즌부터 '프로젝트 런웨이', '겟 잇 뷰티' 등 조금은 앞선 콘텐츠들을 많이 선보여왔다. 그 이후 몇 년 동안 뜸하다가, 다시 한번 앞서 나아가보자는 마음으로 기획했다"고 연출 이유를 전했다.

19일 서울 상암동 CJ E&M센터에서 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁' 제작발표회가 열렸다. 제작발표회 참석한 안아름, 장윤주, 차정원. 상암동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.19/

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이와 함께 현존 최강 패션 심볼들이 참여했다. 대한민국 패션계를 상징하는 엘리트 모델인 장윤주, 글로벌 패션계가 주목하는 대세 배우 이종원, GEN-Z 사복 패션의 아이콘으로 통하는 투모로우바이투게더 연준, 패션계를 흔드는 뉴웨이브 차정원과 '도전 수퍼모델 코리아 시즌4'의 우승자이자 워너비 톱모델 신현지, 패션 모델이자 KPOP 아이돌 스타일리스트 출신의 비주얼 디렉터 안아름, 개성파 스타일리스트이자 패션 크리에이터 양갱까지 합세하여 차세대 스타일 아이콘의 탄생을 견인한다.

19일 서울 상암동 CJ E&M센터에서 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁' 제작발표회가 열렸다. 제작발표회 참석한 장윤주. 상암동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.19/

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블랙 레이블 리더 장윤주는 "1화에서도 보시면 알 수 있듯이, 저희는 자연스럽고 나를 잘 알고 캐릭터가 확실하고 스타성을 갖고 있는 친구(자나캐스)를 찾는다. 저와 함께 하는 종원 씨, 연준 씨도 취향이 다른 듯 하지만, 어느 부분에선 또 닮아있다"며 "그동안 눈에 안 보였지만, 원석 같은 참가자들을 집중해서 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

장윤주는 2010년부터 지난 5년간 '도전 수퍼모델 코리아'를 이끌며 안방마님으로서 역할을 톡톡히 해왔다. 이에 그는 "그땐 사진 한 장으로 합격과 탈락을 정하고, 하이앤드 패션에 맞는 모델을 뽑았다. 그 이후 10여 년 동안 많은 것들이 변했다. 본인 자체적으로 브랜드가 되어 콘텐츠를 스스로 만들 수 있는 능력이 있어야 된다. '킬잇'은 세 레이블로 나뉘어 있어서 어쩔 수 없이 저희도 서바이벌을 하고 있다. 어떻게 보면 '쇼미더머니'의 느낌도 있고, '스트릿 우먼 파이터'의 느낌도 받으실 거다. 그동안 CJ에서 많은 서바이벌 프로그램들을 만들지 않았나. 저희 프로그램은 모든 서바이벌의 총집합이다"고 강조했다.

19일 서울 상암동 CJ E&M센터에서 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁' 제작발표회가 열렸다. 제작발표회 참석한 차정원. 상암동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.19/

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화이트 레이블 리더 차정원은 "저희 팀은 무조건 대중성이다. 대중이 쉽게 따라 할 수 있는 친구들을 위주로 봤다. 또 남의 옷을 입은 것 같지 않고 억지스럽지 않은 자연스러움을 추구한다"고 참가자 선별 기준을 이야기했다.

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이어 '팔로우미 8S' 이후 오랜만에 예능에 도전하는 소감도 전했다. 차정원은 "너무 오랜만에 방송에 출연하고, 가뜩이나 서바이벌 예능 프로그램이라 더 긴장을 했다. 그래도 패션을 좋아하다 보니 좋아하는 걸 할 때가 가장 행복하더라. 즐겁게 촬영하고 있다"고 말했다.

또 첫 방송 이후 연인 하정우의 반응에 대해선 "첫 화를 보셨더라. 모니터링도 해주시고 '너무 긴장하지 말고 네가 생각한 그대로 하라'고 격려도 해주셨다"고 말했다. 이를 들은 장윤주가 "하정우 씨는 제가 생각했을 때 블랙 레이블이다. 저희 팀으로 들어오셔라"라고 너스레를 떨자, 차정원은 "실제로 블랙 레이블 맞다. 블랙 의상만 입고 다니신다"고 웃으며 말했다.

19일 서울 상암동 CJ E&M센터에서 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁' 제작발표회가 열렸다. 제작발표회 참석한 안아름. 상암동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.19/

레드 레이블의 리더 안아름은 "저와 양갱 씨는 본인만의 아이덴티티가 있는 친구들을 중점적으로 보고 있다. 참가자들이 각자의 필드에서 오랫동안 일을 해 온 친구들이다. 마치 진로 상담을 하는 것처럼 서로 이야기도 많이 하고 있다. 저는 실제로 아티스트들과 협업할 때도 어떤 느낌을 원하는 지 대화를 많이 하기 때문에, 참가자들에게도 그렇게 하고 있다"고 전했다.

그러면서 우승에 대한 열망도 놓치지 않았다. 안아름은 "저는 오늘 현장에 오기 전에도 온라인투표를 하고 왔다. 저희 레이블이 꼭 이겨야 한다. 한 가지 매력만으론 이 신에선 어려울 수도 있다"며 "저희 팀 친구들에게도 다양한 매력을 보여줄 수 있도록 멘토링을 하고 있다"고 밝혔다.

한편 '킬잇'은 '솔로지옥5' 출연자 최미나수가 참가자로 등장해 시청자들의 눈길을 사로잡았다. 이에 이원형 책임프로듀서는 "저희가 최미나수 씨를 만난 건 맞지만, 제작진이 엄청 섭외를 했다기 보단, 본인이 출연하고자 하는 의지가 강했다. 저희 프로그램을 통해 패션을 보여주고 싶어하더라"며 "당장 2회에 나오는데 장윤주 씨한테 어떤 평가를 듣는다. 그 이후 심기일전해서 변신을 하고 호평을 얻는다. 그 이후 본인 스스로를 성장 캐릭터라고 하더라. 저희가 봤을 때도 성장하는 모습을 충분히 보여주고 있다"고 감탄했다.

tvN '킬잇'은 매주 화요일 오후 10시 10분 방송된다. 본 방송 시작 후 티빙을 통해 시청할 수 있다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com