르세라핌 김채원, 컴백 3일 전 갑작스러운 건강 악화…정규 2집 무대 못 선다

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[스포츠조선 김수현기자] 걸그룹 르세라핌(LE SSERAFIM) 김채원이 정규 2집 컴백을 사흘 앞두고 건강 악화로 활동 잠정 중단을 알렸다.

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19일 르세라핌 소속사 쏘스뮤직은 글로벌 팬 소통 플랫폼 '위버스'에 '르세라핌 김채원 건강 상태 및 스케줄 안내'라는 제목의 공지를 올렸다.

이날 쏘스뮤직 측은 김채원이 최근 목 부위 통증으로 병원 치료를 받았으며, 의료진으로부터 일정 기간 안정을 취하며 회복 경과를 지켜봐야 한다는 소견을 받았았다는 소식을 전했다.

이어 "아티스트의 건강과 안전을 최우선 가치로 두고 의료진 소견과 아티스트의 컨디션을 종합적으로 고려하여, 아티스트가 보다 안정적인 컨디션으로 활동을 이어가기 위해 충분한 회복에 집중하는 것이 필요하다고 판단했다"라고 설명했다.

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갑작스러운 부상으로 인해 김채원은 이미 예정돼 있던 대학축제들을 비롯해 'Spotify PURE FLOWERS LIVE', 음악방송 등의 스케줄에 당분간 참여하지 못하게 됐다.

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또한 김채원이 활동을 잠정 중단하게 되면서 르세라핌은 리더 김채원이 빠진 4인 체재로 컴백 무대에 서게 됐다.

소속사 측은 이후 김채원의 활동 복귀에 대해 "향후 스케줄은 회복 상태에 따라 유동적으로 운영될 예정이다. 김채원이 빠르게 건강한 모습으로 인사드릴 수 있도록 아티스트의 컨디션 회복을 위해 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다.

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한편 르세라핌은 22일 오후 1시 정규 2집 'PUREFLOW pt.1'을 전격 발매한다. 타이틀곡은 BOOMPALA'로, 이번 앨범에는 지난달 24일 먼저 베일을 벗었던 리드싱글 'CELEBRATION'을 포함해 다양한 장르의 총 11곡이 수록됐다.

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shyun@sportschosun.com