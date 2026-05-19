강수지, 20년 묵은 휴면통장 잔액에 기절초풍..“200만원 이어 또 발견”

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 강수지가 휴면 통장을 확인했다가 뜻밖의 잔액에 쾌재를 질렀다.

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18일 '강수지tv 살며사랑하며배우며' 채널에는 '여러분 요즘 정리하기 딱 좋은 날씨 같아요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

최근 강수지는 그동안 쌓아뒀던 약, 배터리 등을 버렸다면서 "미룬 일을 하니까 너무 기분이 좋았다"라고 말했다.

휴면 통장도 정리했다고. 그는 "벼르고 벼르다 통장 정리도 했다. 휴면 통장은 한두 개쯤 있지 않나. 저는 20년 전 만든 현금 카드가 있었다. 근데 은행에 가지고 갔더니 23만원이 들어있었다"라고 말했다. 이어 "겨울 코트 주머니에 손 넣었다가 만원이 나와도 기분 좋지 않나. 그때부터 상상의 나래를 펴기 시작했다. 다음 통장에는 얼마가 들어있을까"라며 웃었다.

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또 다른 휴면 통장에는 200만원이 들어있었다면서 "집에 가지고 계신 옛 통장 가지고 가셔서 빨리 정리하셔라"라고 말했다.

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한편 강수지는 2001년 치과의사와 결혼, 슬하에 딸 1명을 뒀지만 2006년 이혼했다. 이후 2018년 개그맨 김국진과 재혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com