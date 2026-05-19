‘민효린♥’ 태양, ‘현실 애아빠’ 모먼트 제대로...폰 화면에 포착된 '이 앱'에 팬들 시선

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 태양의 현실적인 '애아빠 모먼트'가 화제를 모으고 있다.

Advertisement

최근 유튜브 채널 KODE에는 '2세대 잡는 5세대 아이돌 태양 & ZEROBASEONE 장하오 [셀폰KODE]'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 태양은 장하오와 서로 정체를 숨긴 채 메신저로 대화를 나누며 취향과 음악 코드를 맞춰가는 모습이 담겼다.

이런 가운데 태양의 휴대폰 화면이 포착되며 팬들의 시선이 쏠렸다.

Advertisement

공개된 화면 속에는 육아 필수 앱으로 알려진 '키즈노트'와 성경 앱이 설치돼 있는 모습. 키즈노트는 어린이집·유치원 알림장 서비스 앱으로 부모가 아이의 생활 기록과 공지사항 등을 확인할 수 있는 플랫폼이다.

Advertisement

팬들은 "진짜 현실 아빠 느낌 난다", "태양도 키즈노트 보는구나", "성경 앱까지 너무 태양답다", "유부남 바이브 확실하다" 등의 반응을 보였다.

태양은 배우 민효린과 2018년 결혼했으며 2021년 아들을 품에 안았다.

Advertisement

한편 태양은 최근 9년 만에 정규 4집 '퀸테센스'(QUINTESSENCE)와 타이틀곡 '라이브 패스트 다이 슬로우'(LIVE FAST DIE SLOW)를 공개하고 활발한 활동을 예고했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com