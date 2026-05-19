문근영, '유퀴즈' 출연 한달만 반쪽된 얼굴...'칼날 턱선'에 다이어트 고민 '무색'

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 문근영이 한층 날렵해진 근황을 공개했다.

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문근영은 19일 자신의 SNS를 통해 "오랜만에 꽃단장. '디렉터스컷어워즈' 시상하러 가요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 이동 중인 차 안에서 셀카를 촬영 중인 문근영의 모습이 담겨있다.

블랙 의상에 깔끔하게 묶은 헤어스타일, 그리고 심플한 귀걸이로 포인트를 준 문근영은 특유의 시크하면서도 우아한 분위기를 완성했다.

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이때 문근영은 최근 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 당시 보다 한층 슬림해진 모습이 눈길을 끌며 팬들의 관심을 모았다.

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당시 문근영은 "먹는 걸 많이 즐기다 보니까 살이 쪄서 다이어트가 고민"이라며 "열심히 식단도 하고 공연이 몸을 많이 써야 해서 운동을 대신 중"이라며 다이어트 고민을 털어놓은 바 있다.

앞서 문근영은 지난 2017년 희소질환인 급성구획증후군 진단받고 네 차례의 수술과 긴 재활을 견뎌야 했다. 근육과 신경, 혈관에 심각한 압력이 가해져 조직 손상을 유발할 수 있는 질환으로 알려져 있다. 오랜 치료 끝에 그는 2024년 완치 소식을 전하며 많은 이들의 응원을 받았다.

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한편, 문근영은 오는 31일까지 공연되는 연극 '오펀스'에서 거칠지만 상처를 품은 형 '트릿' 역을 맡아 9년 만에 연극 무대로 복귀했다.

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anjee85@sportschosun.com