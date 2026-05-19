'60억 전세家' 성해은 "돈 많아져서 좋겠다는 말, 공감 안돼..원래 물욕 없다"

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[스포츠조선 김소희 기자] '환승연애2' 출연자 성해은이 인플루언서로 활동하며 달라진 삶과 함께 솔직한 속내를 털어놨다.

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18일 유튜브 채널 '해피해은'에는 '몇 년 만에 밝히는 것들 | 성해은의 Q&A'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 성해은은 구독자 30만 명 기념 Q&A를 통해 다양한 질문에 답하며 진솔한 이야기를 전했다.

이날 성해은은 "금전적 여유가 생겨서 좋냐"는 질문에 "뭐가 좋냐"며 "저는 원래도 물욕이 없었다. 그래서 '돈이 많아져서 너무 좋겠다, 얼마나 좋아'라는 말은 공감이 안 된다"고 단호하게 말했다.

다만 그는 "확실하게 좋은 점 하나는 내 주변 사람들을 챙길 수 있다는 것"이라며 "예전에는 내가 정말 사랑하고 잘해주고 싶어도 해줄 수 없었다"고 털어놨다. 이어 "이제는 챙겨줄 수 있는 사람이 된 게 너무 감사하고 행복하다"고 덧붙였다.

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그러면서도 솔직한 내면의 감정도 전했다. 성해은은 "한편으로는 좀 슬프기도 하다. 예전에도 똑같이 챙겨주고 싶고 무언가를 해주고 싶은 마음이 큰 사람인데, 지금은 내가 좋은 사람이 되기 쉬워진 것 같아 허무하기도 했다"고 고백했다.

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한편 성해은은 최근 강남 초고가 신축 아파트 입주 소식으로 화제를 모았다. 다만 그는 매매설에 대해 "자가로 매매한 것이 아니라 전세로 들어온 것"이라며 "(부동산에 관심 갖고 알아보던 중) 좋은 타이밍에 좋은 기회로 전세로 들어간 것"이라고 설명했다.

이어 "그런데 기사까지 나니까 좀 무서웠다. 나도 자가였으면 좋겠다. 자가면 얼마나 좋겠냐"고 솔직한 심경을 전하며 조심스러운 반응을 보였다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com