공효진 "'괜사' 때 172cm에 44kg까지 빠져...팔로 걸어다닌다고"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 공효진이 '괜찮아 사랑이야' 촬영 당시 극심한 스트레스로 44kg까지 빠졌었다고 털어놨다.

Advertisement

19일 유튜브 채널 '당분간 공효진'에서는 "ENFP 공효진 의식의 흐름대로"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 공효진은 '살 빠진 비법'을 묻는 말에 "보통 사람들은 다 자기가 원하는 몸무게가 있지 않나. 내가 원하는 희망 몸무게는 50~51kg 정도"라며 "아침에는 51kg, 밤에는 52kg 정도다. 하루에도 600~800g 정도 차이가 난다"라고 솔직하게 밝혔다.

이어 그는 "'괜찮아 사랑이야'를 다시 많이 본다더라"면서 "드라마를 시작할 때 53kg 정도였다. 그때 교통사고가 났다. 그래서 멘붕에 빠졌다. 온전하지 않은 상태에서 드라마 반 이상을 가야 되는데 '큰일 났다'라는 좌절감에 밥도 안 넘어가고 스트레스도 많았다"라고 털어놨다.

Advertisement

공효진은 "드라마에서 진짜 말라 보일 때가 있다. 드라마 시작과 끝에 10kg을 왔다 갔다 했다"라면서 "끝날 때는 44kg, 46kg까지 빠졌다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이어 그는 "내 인생에서 그런 몸무게를 다시 만날 지 몰랐다. 다들 팔로 걸어 다닌다고 했었다"라고 회상했다. 공효진은 "스트레스를 받으니까 밥이 안 넘어가고 그렇게 살이 쭉 빠지더라"고 덧붙였다.

Advertisement

이에 제작진은 "지금은 51kg까지 올라온 거 보면 추구미가 달라진 거냐"라고 물었고, 공효진은 "46kg까지는 아닌 것 같다. 앉아 있을 때 힘들었다"라고 털어놨다.

anjee85@sportschosun.com