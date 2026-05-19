MC몽, 2차 폭로 "김민종·차가원 작은 아버지, 거금으로 거짓 증언 만들어"

사진=틱톡 라이브 캡처/스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 MC몽이 김민종 등의 법적대응 예고에도 또 한번 실명을 언급하며 폭로를 이어갔다.

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19일 MC몽은 틱톡 부계정을 개설한 뒤 라이브 방송을 진행했다. 지난 18일 본계정으로 라이브를 진행했으나, 극단적 선택 관련 단어를 언급해 7일간 정지를 당한 것으로 알려졌다.

이날 MC몽은 차가원 회장의 작은아버지, 김민종, 김호중의 전 소속사 대표의 실명을 언급하며 "내 주위에 있는 여성분들, 전혀 모르는 여성분들, 화류계에 종사하는 여성분들에게도 '거금을 줄 테니 MC몽에 대한 아는 것들, 혹은 지어낼 수 있는 이야기 해달라'면서 사람들을 찾고 있더라"라고 주장했다.

MC몽은 한 여성이 "돈은 얼마든지 줄 테니 다 털어놓고 증언 해달라"는 연락을 받은 메시지를 증거로 제시했다.

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그는 "돈으로 또 다른 거짓을 만들고 있다"라면서 "어르신 제발 멈춰달라. 이런 전쟁을 하고 싶지 않다. 본인들의 악행은 다 뒤로 숨겨놓고"라고 말했다.

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MC몽은 "열흘 전에 전화해 인간적으로 호소했다. 'PD수첩' 나온다는데 이런 전쟁하고 싶지 않다고 했다. 눈물 섞인 목소리로 호소했다"라면서 "그런데 그걸 녹취해서 또 'PD수첩'에 보냈다. 어제 이 말을 해야 했는데 놓치고 말을 못 했다. 그 녹취가 이상하게 방영될까 봐 걱정돼서 오늘 또 말한다"라면서 다시 한번 방송을 켠 이유에 대해서도 설명했다.

앞서 MC몽은 지난 18일 라이브 방송을 통해 자신을 둘러싼 불법 도박 및 성매매 의혹을 부인하는 과정에서 차가원 회장의 작은아버지와 김민종 등의 실명을 거론하며 연예계 불법 도박 모임 의혹을 제기했다.

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이후 논란이 커지자, 김민종은 19일 불법 도박 의혹 및 사생활 루머를 전면 부인하며 강경 대응에 나섰다.

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김민종은 "현재 이야기되고 있는 저에 관한 내용들은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다. 관련 내용에 대해서는 사실관계를 충분히 확인하고 정리한 뒤, 필요한 부분에 대해서는 민형사상 법적 책임을 물을 예정"이라며 "무엇보다 오랜 시간 믿고 응원해주신 분들께 실망을 드리지 않도록 신중하게 행동하겠다"라고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com