소유, 10년 전 하닉·삼전 등에 1억 주식 투자 "수익으로 집샀다, '영끌' NO"

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 소유가 10년 전 무심코 시작한 주식 투자가 결국 자신의 보금자리를 마련하는 데 큰 힘이 됐다고 털어놨다.

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19일 유튜브 채널 '스튜디오 수제' 콘텐츠 '간절한입'에는 '맵고수vs맵찔이 청양고추 30배 매운 낙지볶음으로 3일 MV 촬영 스트레스 싹 날리는 소유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김지유는 소유를 향해 "재테크의 여왕 아니냐"며 투자 이야기를 꺼냈다. 하지만 소유는 손사래를 치며 "아니다"라고 웃어 보였다. 이어 "사람들이 종목 추천을 많이 물어보는데, 죄송하지만 저는 주식을 정말 잘 모른다"고 솔직하게 털어놨다.

다만 시간이 지나 뜻밖의 결실로 돌아온 투자가 있었다. 소유는 "제가 확실히 운은 있는 것 같다"며 "10년 전에 주식 공부를 해보자는 마음으로 한 종목에 1억 원 정도를 넣어뒀다. 마지막으로 삼성전자, 하이닉스 올라갈 때 넣었다"고 회상했다.

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그렇게 잊고 지냈던 투자금은 훗날 인생의 중요한 순간에 든든한 버팀목이 됐다. 소유는 "이사할 시기가 됐을 때 엄마가 예전에 넣어둔 주식 이야기를 꺼내시더라"며 "그 수익금을 보태 집을 사게 됐다"고 밝혔다.

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이어 "완전히 영끌을 한 건 아니었지만, 그 돈 덕분에 새로운 집으로 이사할 수 있었다"며 미소 지었다.

또한 소유는 최근 들어 재테크 공부에도 진지하게 임하고 있다고 전했다. 그는 "지금은 행복함 반, 힘듦 반인 것 같다"며 "앞으로 인생이 어떻게 흘러갈지 모르니까 내 돈을 지키려면 결국 공부해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다. 이어 "재테크 공부를 시작한 지는 6개월에서 1년 정도 됐다"고 덧붙였다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com