'故노무현 모욕 공연 게스트' 팔로알토·딥플로우 "숫자 의미 몰랐다" 해명[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 고(故) 노무현 전 대통령 모욕 논란에 휩싸인 래퍼 리치 이기(본명 이민서)의 공연에 참여 예정이었던 래퍼 팔로알토(본명 전상현)와 딥플로우(본명 류상구)가 결국 고개를 숙였다.

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팔로알토는 19일 자신의 SNS를 통해 장문의 입장문을 게재했다. 그는 "고인을 조롱하거나 혐오적으로 받아들여질 수 있는 표현들, 그리고 많은 사람에게 상처를 줄 수 있는 가사와 태도에 동의하지 않는다"고 밝혔다.

이어 "옹호하거나 지지할 생각도 없다"고 선을 그은 그는 "그동안 음악적 교류의 의미로 그의 작업에 참여하고 방송에 초대해왔지만, 그 과정에서 표현의 문제성과 그것이 누군가에게 어떤 상처가 될 수 있는지 충분히 생각하지 못했다"며 "저의 판단이 부족했다"고 사과했다.

또 "저의 부족한 인식과 무지로 인해 불편함과 실망을 느끼신 분들께 진심으로 사과드린다"며 "특히 오랫동안 저를 믿고 응원해주신 분들께 더 큰 실망을 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 전했다.

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그러면서도 "창작자로서 표현의 자유를 중요하게 생각한다"면서 "제가 만드는 음악과 활동이 누군가에게 상처보다 긍정적인 영향으로 남을 수 있도록 더 신중하게 고민하겠다"고 덧붙였다.

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딥플로우 역시 같은 날 자신의 SNS를 통해 한 네티즌에게 받은 메시지를 공개하며 직접 입장을 밝혔다. 공개된 메시지 속 네티즌은 "딥플로우님 진짜 실망이다. 나이도 있으신 힙합씬 베테랑 분이 왜 그런 선택을 하신 건지 모르겠다"며 "티 내서 좋을 거 하나 없는 걸 왜 티 내지 못해 안달이냐"고 비판했다.

이어 "딥플로우 님이 좋아서 강아지 커리까지 팔로우했던 사람이다. 소식 듣고 함께 울었던 사람이기도 하다"며 "본인 강아지는 그렇게 애도하고 그리워하시면서 왜 그러시는 건지 이해가 되지 않는다"고 실망감을 드러냈다.

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이에 딥플로우는 "솔직히 그 숫자의 의미를 전혀 몰라서 포스터를 봐도 연관 짓지 못했다"고 해명했다. 이어 "DM으로 욕이 너무 많이 와서 자초지종을 늦게 파악했는데, 저 역시 상식선에서 몹시 화가 나고 황당하다"고 심경을 털어놨다.

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다만 그는 "몰랐더라도 프로로서, 또 업계의 고참으로서 제 나이브함에 책임감을 크게 느낀다"며 "그동안 무분별한 협업을 많이 해왔는데 돌아보는 계기가 됐다. 오해 없으시길 바란다"고 덧붙였다.

앞서 리치 이기는 오는 23일 오후 5시 23분 서울 마포구 연남스페이스에서 첫 단독 콘서트를 개최할 예정이었다. 공연 라인업에는 노엘, 더 콰이엇, 팔로알토, 딥플로우 등 다수의 래퍼들이 이름을 올렸고, 티켓 가격 역시 5만2300원으로 책정돼 있었다.

하지만 공연 날짜와 시간, 가격이 모두 노 전 대통령의 서거일인 '5월 23일'을 연상시킨다는 지적이 나오며 거센 비판이 이어졌다. 특히 리치 이기는 그동안 발표한 곡에서 노 전 대통령의 이름과 서거 방식을 연상시키는 표현을 반복적으로 사용해왔다는 비판을 받아왔다. 일부 가사에는 여성 혐오와 성적 대상화, 아동 대상 성범죄를 연상시키는 표현까지 담겨 논란은 더욱 커졌다.

논란이 확산되자 노무현재단은 공연 주최사와 공연장 측에 공연 취소 및 공식 사과를 요구하는 공문을 발송했다. 조수진 변호사 겸 노무현재단 이사는 "공연금지 가처분 신청을 접수하겠다"며 "필요할 경우 민사 손해배상 청구와 정보통신망법에 따른 후속 조치도 진행할 예정"이라고 밝히기도 했다.

이후 공연장과 공연기획사 측이 잇따라 공연 취소 방침을 밝히면서 논란은 일단락되는 분위기다. 노무현재단 역시 이날 입장문을 통해 "재단의 대응으로 혐오 공연이 취소됐다"며 "표현의 자유 뒤에 숨어 공동체의 가치를 훼손하고 역사의 아픔을 모욕하려는 시도에 대해 앞으로도 강경 대응하겠다"고 밝혔다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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